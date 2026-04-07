代表選手の1人が、ヨング・アヤックス戦で6失点を喫する：「自分のプレーはひどかった」

イースター月曜日、ヨング・アヤックスはケウケン・カンピオン・ディヴィジで惨敗を喫し、ヴィテッセに6-1という大差で敗れた。試合後、ディフェンダーのアーロン・ボウマンはESPNのカメラの前で落胆した様子を見せ、痛烈な結論を下した。これはトップチーム入りを果たすには不十分だ、と。

「僕のプレーはひどかった」と、ボウマンは語った。自身のプレーについて語るのに、彼は多くの言葉を必要としなかった。「いろいろ言えるけど、とにかくひどかったんだ」

このアヤックスの有望株は、チームのパフォーマンスについても不満を隠さなかった。「こんなことはあってはならない。前半終了間際の3分間で、いきなり2失点してしまった」

「後半に3-1とリードしたかと思えば、すぐにまた失点してしまった。すべてがあまりにも簡単に進みすぎた」と、このディフェンダーは結論付けた。

ボウマンは1ヶ月以上ぶりに実戦出場を果たしたが、試合勘の鈍さは悪い試合の言い訳にはならないと主張する。「この試合が控えていることは事前に分かっていたのだから、ただ準備を整えておくべきだった」

ウィンターブレイク後、ボウマンはヨシップ・スタロのポジションでトップチームでの出場機会を何度か得たが、現在は控え選手としての役割に甘んじている。この若手ディフェンダーは希望を持ち続けているものの、現状については悲観的だ。「いずれチャンスは自然と巡ってくるだろうが、今日のようなプレーでは不十分だ。」

この6-1の敗戦により、ヨング・アヤックスはケウケン・カンピオン・ディヴィジで20位に転落し、再び最下位となった。ヨング・アヤックスはヘルモンド・スポーツとTOPオス（勝ち点35）に3ポイント差をつけられている。