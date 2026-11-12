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マルク・ファン・ボメルが、ケヴィン・デ・ブライネのPSV移籍の可能性について語った。ベルギー代表監督は、PSVのプレースタイルがナポリのMFに合っていると考えている。

「決めるのは彼自身だが、彼はここからそう遠くないところに住んでいるし、オランダのサッカーも彼に合っている」とファン・ボメルはVTMに語った。

「攻撃的なサッカー、常にサッカーをしようとする姿勢……。それは彼にぴったりだ」

PSVは35歳のデ・ブライネを1月にアイントホーフェンへ迎え入れたいと考えている。関心は双方にあるとされるが、PSVはまだナポリとの合意に達する必要がある。

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デ・ブライネはナポリと今季終了までの契約を結んでいる。PSVは、その契約が満了する前に獲得したい考えだ。

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ファン・ボメル自身も現役生活の終盤に、イタリアからアイントホーフェンへ移った。2012年夏にACミランからPSVへ移籍し、そこでさらに1シーズンプレーした。

解説者のマルク・デグリースもPSVへの移籍に前向きだ。「彼はそこでとても幸せになれると思う。家から近くなることも理由の一つだ」

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「家族の面もあるが、競技面でも彼はそこで存分に才能を開花させられる」とデグリースは続けた。

デグリースはPSVとクラブ・ブルッヘのチャンピオンズリーグでの対戦（1-2）を挙げた。「PSVは攻撃のことしか考えていない。先週のクラブ・ブルッヘ戦でもそれを目にした」