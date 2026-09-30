シャビ・エルナンデス監督は水曜日、フース・ティルを当初オランダ代表に招集しなかったのはミスだったと明かした。PSV所属のティルは、ユスティン・クライファートが負傷離脱したことで追加招集され、メックス・メールディンクと同様に、すでにシャビに素晴らしい印象を残している。木曜日のギリシャ戦（20:45）では、両選手とも先発する可能性が高い。

ティルはドイツ戦（1-1）で終了7分前から途中出場したが、セルビア戦では約25分間プレーした。ベオグラードで途中出場してからわずか2分後、ザンビア生まれのティルはメールディンクのゴールをアシストして大きな価値を示した。メールディンクは前半にも得点を決めていた（1-2）。

「彼は本当に良いプレーをしている」と、シャビはティについてNOSに語り始めた。「彼はプレーするに値する。私は彼に、自分の見方が間違っていたと伝えた。その点は正直でいなければならない。彼はリストに入っていなかったが、とても良いトレーニングをしている。彼はトッププロフェッショナルだ」

ティルと同じく、メールディンクも当初はシャビのメンバーに入っていなかったが、ASローマのスター、ドニエル・マレンの離脱を受けて、AZのFWが招集された。「彼にはとても満足している。とても謙虚で、ハードワークし、チームのためによく走る。彼がゴールを決めているのは偶然ではない」

「彼はとても喜んでいるし、私も彼をとても嬉しく思っている」とシャビは語り、メールディンクが『感情のジェットコースター』の中にいることも想像できるとした。「でも、彼はうまくやっているし、とても謙虚だ。ハードワークしているので、ほかの選手たちと同じようにプレーする準備はできていると思う」

最後に、シャビは木曜夜の試合についても言及した。「もう少し良いプレーをしなければならないという感覚がある。ここまでの試合では、そのことを後半の方がよりよく理解していた。今度はこのレベルを最初から維持できることを願っている。それができるかどうか見てみよう」とシャビは述べた。

オランダ代表は現在、ネーションズリーグのグループで2位につけている。オランダ代表はセルビア戦で勝利し、ドイツ戦では引き分けた一方、ギリシャはアウクスブルクで見事な0-1の勝利を収めた。その3日前には、元FCユトレヒトFWタソス・ドゥヴィカスの95分弾により、セルビアにも勝利している（1-2）。



