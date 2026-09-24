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ライブ
Xavi HernandezNOS
Siep Engelen
翻訳者：

代表監督シャビ・エルナンデスが、ドイツ戦のオランダ代表で際立った活躍を見せた選手を指名。「彼はとても良いプレーをした」

オランダ 対 ドイツ
オランダ
ドイツ
UEFAネーションズリーグ リーグA
シャビ・エルナンデス
ヨエイ・フェールマン
クインテン・ティンバー

シャビ・エルナンデスは、オランダ代表監督としてのデビュー戦を満足げに振り返った。試合後、NOSのイェルーン・ステケレンブルフとの対話でそう語っている。とりわけ後半は、オランダ代表がドイツを押し込み、同点弾は当然の流れだった。

「前半は緊張していたが、後半は自分たちがやりたかったプレーができた」とシャビは切り出した。「キャラクター、野心、強度を示した。主導権も握った。もちろん、これはまだ始まりにすぎないが、後半の多くの点には非常に満足している」

ルベン・ファン・ボメルの見事なアシストとコーディ・ガクポのゴールにより、オランダ代表は最終的に勝ち点ゼロでは終わらなかった。フィルヒル・ファン・ダイクもすでに、それが自信にとって大きな後押しになると話していたが、シャビもそれに同意している。

「本当にいい感触が残っている。最後はもっと得るに値した。でも、チャンスを作り、プレッシャーをかけた。残念ながらいくつかのデュエルには負けたが、後半は自分たちの方が優勢だった」

続いてシャビは、オランダ代表の中盤について短く言及し、その中でジョーイ・フェールマンを際立った存在として挙げた。「前半はティジャニ（レインデルス、編集部注）がフリーの選手だった。後半はとりわけジョーイ（フェールマン、編集部注）が非常に良いプレーをしていた」

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「私は、簡単にボールを失わず、ゲームを理解しているスタイリストが好きなんだ」と代表監督は続けた。フェールマンはそのプロフィールに完璧に合っているようだ。「でも、クインテンも大好きだ。彼はデュエルに勝てる。まったく別のプロフィールだ。だから、とても満足している」とシャビは締めくくった。

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