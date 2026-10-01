ユリアン・ナーゲルスマンは代表監督として推定で年俸600万ユーロを受け取り、当初2028年までとなっていた契約の解消後には約700万ユーロの違約金を受け取ったとされる一方で、後任のクロップは年俸700万ユーロでこれを上回り、歴代ドイツ代表監督の年俸ランキングで首位に立っている。

世界の代表監督との比較では、この59歳は報道によると2位に位置している。文句なしの最高額受給者はイタリア人のカルロ・アンチェロッティだ。67歳の同監督は2025年5月にレアル・マドリーでの仕事を終え、ブラジル代表セレソンを率いることになった。アンチェロッティはレアルで年最大1100万ユーロを受け取っており、ブラジルでの年俸は約1000万ユーロと見積もられている。

アンチェロッティとクロップに続くのは、アメリカ代表を率いるマウリシオ・ポチェッティーノの680万ユーロ、そしてイングランド代表のトーマス・トゥヘルの600万ユーロだ。スペインのルイス・デ・ラ・フエンテは、ワールドカップ制覇後に年俸を従来の200万ユーロから現在の500万ユーロへと引き上げた。アルゼンチンの世界王者監督リオネル・スカローニは230万ユーロを稼ぎ、オーストリアのドイツ人代表監督ラルフ・ラングニックは200万ユーロとなっている。

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ユルゲン・クロップのドイツ代表監督としての収入は、レッドブル時代より大幅に少ない

クロップにとって、DFBへの転身はそれまでのキャリアと比べて金銭面では後退を意味する。レッドブルではグローバルサッカー部門の責任者として推定1200万ユーロを受け取り、リヴァプールでは基本給が最後には1800万ユーロに達していた。

もっとも、代表監督として報酬が下がったスター指揮官は彼だけではない。フランスのジネディーヌ・ジダンは現在360万ユーロを受け取っているが、レアル・マドリーではかつて1200万ユーロだった。ポルトガルのジョルジェ・ジェズスも、アル・ナスルでの1200万ユーロから現在は400万ユーロとなっている。

一方、ドイツのネーションズリーグの対戦相手国の指揮官たちは、クロップの収入を大きく下回っている。オランダ代表監督のシャビは300万ユーロ、ギリシャ代表のイバン・ヨバノビッチは90万ユーロ、セルビア代表のヴェリコ・パウノビッチは年65万ユーロを受け取っている。