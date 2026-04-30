代表戦84試合出場経験のあるモハメド・イハッタレンを、来夏に売却する予定だ。

フォルトゥナ・シッタルトは木曜日、公式チャンネルを通じて、ヨリス・マティセン氏が新テクニカルディレクターに就任すると発表した。46歳の同氏は2029年半ばまでの契約を結んだ。

就任日は6月1日。退任するアメリコ・ブランコの後任となる。

マティセンはクラブ公式サイトで「経営陣と有意義な話し合いができた。シーズン後に就任し、数年間かけてクラブ全体をさらにプロフェッショナルに発展させることを楽しみにしている」とコメントした。

ゼネラルマネージャーのマルティン・メルクス氏は「ヨリスを迎えられることを喜ばしく思う。アメリコの退任発表後、迅速に実現できたことも嬉しい。彼は私たちが求めていた若く情熱的な人材で、広範な人脈とユース育成への視座を持つ」と語った。

「交渉はスムーズで、すぐに合意に至りました。ヨリスは、エールディヴィジで安定したフォルトゥナをさらに強化する上で重要な役割を果たすと確信しています」とメルクスは語った。

オランダ代表DFとして84試合に出場したマティセンは、ウィレムIIとADOデン・ハーグでの勤務後、7月以降無所属だった。

シッタールトでは、彼はモハメド・イハッタレンの売却を担当する。先日、契約オプションが行使されたため、フォルトゥナは彼の退団で移籍金を得る。