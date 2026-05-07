代表戦2試合に出場したこのフォワードは、オランダ代表でのワールドカップ出場という夢を追い続けることができる。

負傷離脱したRCストラスブールのFWエマニュエル・エメガは、当初W杯出場が絶望的とされた。しかし数日後、オランダ代表2試合出場の実績を持つこのストライカーの状況に変化が見え始めている。

日曜のトゥールーズ戦で途中出場しハムストリングを痛めたが、オニール監督は「大したことはない」と述べ、準決勝ラヨ・バジェカーノ戦の記者会見で説明した。

第1戦は0-1で敗れたため、木曜日の試合で逆転し決勝進出を狙う。オニール監督は5月27日の決勝にエメガが間に合うと確信し、「その頃には復帰しているかもしれない」と語った。

エメガは昨年11月、ポーランドとのW杯予選（1-1）でオランダ代表デビュー。その後、リトアニア戦（4-0）で30分間プレーした。

ロナルド・クーマン代表監督は日曜日の『スタジオ・フットボール』でこう語った。「大会を目前に控えて再び負傷するのは誰にとっても厳しい。今彼に起こっていることであり、他の選手にも言えることだ。この時期に筋肉を傷めて5〜6週間離脱すれば………残念ながら、本大会への出場は叶わない」とクーマン監督は語った。

今季は怪我が多く、主将ながら慎重に起用されている。日曜の試合でも終了10分前にようやく投入された。

通常、クーマン監督は5月末にW杯最終メンバーを発表し、最大26人の名簿を6月初頭にFIFAへ提出する。