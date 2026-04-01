代表戦期間が終わるやいなや、ロビン・ファン・ペルシーにフェイエノールトから素晴らしいニュースが届いた

アニス・ハジ・ムッサが水曜日、フェイエノールトの練習場に復帰した。このアルジェリア人ウイングはチーム全体での練習にも参加しており、FCヴォレンダムとのアウェイ戦を控えて朗報と言えるだろう。

フェイエノールトは水曜日に公開練習を行ったため、ハジ・ムッサの復帰はもはや公然の事実となった。先週、この攻撃的ミッドフィールダーがアルジェリア代表の合宿を離脱したことが報じられていた

アルジェリアサッカー協会は、フェイエノールト所属の同選手が代表戦期間中にプレーできるほど体調が万全ではなかったことを認めた。この左利きの選手は、フェイエノールト対アヤックスの「デ・クラシカー」（1-1）で鼠径部の負傷を負っていた。

そのためフェイエノールトはハジ・ムッサを早々にロッテルダムへ戻し、そこでリハビリに取り組ませた。このウイングはヴォレンダム戦での起用が可能と見られる。

得点王の上田綾瀬は火曜日の夜、日本代表としてイングランド戦に出場した。オランダ代表のワールドカップの対戦相手であるイングランドは、見事な0-1のアウェイ勝利を収めた。

しかし、フェイエノールトはレオ・ザウアーがスロバキアからどのようなコンディションで戻ってくるか、固唾を飲んで見守ることになる。この有望株は先週、負傷していた。

フェイエノールトは、ヴォレンダム戦でハジ・ムッサ、上田、ラヒーム・スターリングからなる攻撃陣で先発する可能性が高い。