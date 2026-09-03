国内のあらゆるカテゴリーと競技、男子・女子リーグからフットサル、さらにはビーチサッカーに至るまで、次節の試合はすべて前半10分ちょうどで中断される。

アルゼンチン協会が公式声明で定めたところによると、ロサリオ出身のスーパースターに対し、アルビセレステの青と白のユニフォームでの功績をたたえる1分間の拍手を送るため、試合進行は一時停止される。

この措置の前触れは、すでにアルゼンチンのカップ戦でも見られた。ボカ・ジュニアーズとベレス・サルスフィエルドがマリオ・アルベルト・ケンペス・スタジアムで対戦した際には、その場にいた全員がインテル・マイアミのアタッカーへの賛辞に加わった。

象徴的な拍手に加え、AFA理事会の決定では、適切な映像機器を備えるすべての会場に対し、キックオフ前にメッシの別れをテーマにした協会公式映像を流すことを義務づけている。さらに、スタンドのファンが旗やチャント、歓声でこのアクションを後押しすることも見込まれている。

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10分というタイミングが選ばれたのは、39歳のアタッカーの背番号への言及としてだ。メッシは長年にわたって代表チームを形作り、歴史的な記録を残してきた。207試合出場、125得点を記録しており、出場試合数と得点数の両方で歴代最多の記録保持者として通算成績のトップに立っている。

協会の決定に先立って、キャプテンの別れの声明が出されていた。先週月曜日、このアタッカーは自身のインスタグラムのチャンネルで公開した書簡をもって、代表チームでのキャリアに終止符を打った。

その中で、彼はこの決断に至った理由を説明し、長年にわたる支えに対して母国のファンへ感謝を伝えた。協会内部では母国開催での引退試合実施への期待が寄せられる一方、AFAは今回の通達によって、このスーパースターの競技人生における功績に対する最初の敬意をすでに示している。