代表入りするかどうかにかかわらず、ブックメーカーはトレゾルディのイタリア行きを予想。ACミラン移籍のオッズは3.00倍

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イタリアかドイツか。両国の代表チームが獲得を争うイタリアとドイツにルーツを持つFWニコロ・トレソルディにとって、選択肢はそれだけではないかもしれない。ブルッヘとドイツU-21代表でプレーするストライカーは、冬の移籍市場でも、獲得に関心を示す複数のセリエAクラブから行き先を選ぶことになるかもしれない。

ブックメーカーのオッズで最有力とされるのは、ゴンサロ・ラモスとカマルダの現在のパフォーマンスに失望しているミランだ。ミラン加入のオッズはSisalとSnaiで3.00倍となっている。トレソルディ自身がミランのファンであることも重要な要素だが、決め手になるとは限らない。オッズ表で次点につけるのは、攻撃陣の強化を目指すローマ。1月にジャン・ピエロ・ガスペリーニの指導を受けるオッズは7.50倍だ。

オッズで3番手となるのは、セスク・ファブレガス率いるチームをさらに競争力のある陣容にするための補強候補として、9.00倍がつくコモだ。さらに後方には、攻撃陣のレベルが決して低いわけではないイタリア王者インテルと、少なくともリーグ戦ではコロ・ムアニとヴォルテマーデのゴール前でのパフォーマンスに満足していないはずのユヴェントスが並び、いずれも12.00倍となっている。