『シュポルト・ビルト』のインタビューで、VfBのセバスティアン・ヘーネス監督は、21歳のアタッカーの能力を絶対的に信頼していると強調し、そうした理由から、そう遠くないうちにDFBチームのユニフォームを着る姿を見られるとも考えていると語った。

「私はジェナンが代表チーム入りを果たせると見ている。クラブとしてこれほどの移籍金を投じたのは、彼の今後の歩みに関して、私たち全員が大きなイメージを持っているからだ」とヘーネス監督は説明した。

ペイチノビッチは選手タイプとして信じられないほど柔軟性があり、そのため「右足でも左足でも、そしてヘディングでも得点できる」という。センターフォワードとして「多くのクオリティーを備えて」おり、それは来季のチームにとって非常に生きるはずだ。

これまで21歳の彼にA代表での出場はまだない。それでも育成年代では、U15からU21に至るまで、ドイツの全てのユース代表でプレーしてきた。後者では今年3月にもピッチに立っており、通算7試合で2得点を記録している。

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ジェナン・ペイチノビッチのVfBシュトゥットガルトでのデビューはいつになるのか？

シュトゥットガルトはつい先週、ペイチノビッチの獲得を正式に発表したばかりだった。移籍金2500万ユーロで、VfLヴォルフスブルクからシュヴァーベンのクラブへ加入した。VfBがこれまでにこれを上回る金額を1選手に支払ったのは、昨夏のデニズ・ウンダブの移籍時だけだった。

2025-26シーズンの前線中央では、ニック・ヴォルテマーデのニューカッスル・ユナイテッドへの неожиданな移籍を受け、ウンダブとエルメディン・デミロヴィッチが入れ替わりながらプレーしていたが、21歳の彼はそのポジションの新たな選択肢として計画されている。

2025年のDFBポカール王者でのデビューは金曜日になる可能性があり、シュトゥットガルトは同日にポカール初戦でハンザ・ロストックの敵地に乗り込む。