スペイン代表のエリク・ガルシアが、イングランド戦を前にしたウォーミングアップ中に左膝の違和感を訴えて代表合宿を離脱した。指揮官ルイス・デ・ラ・フエンテの計算を狂わせる一撃となったが、医療検査によれば深刻な負傷には至っていない。

スペインサッカー連盟は、ガルシアが違和感を訴えた後に検査を受け、あらゆるリスクを避けるために代表合宿からの離脱が決定されたことを認めた。その代役として、アトレティコ・マドリードのDFロビン・ル・ノルマンが招集された。

ガルシアはウェンブリーでのイングランド戦に先発する準備を進めていたが、ウォーミングアップ中に感じた違和感により、コーチングスタッフは土壇場での変更を余儀なくされ、先発の布陣では彼に代わってマルク・ボバルが起用されることとなった。

検査で深刻な負傷は明らかにならなかったものの、医療スタッフは選手を無理に起用することを避ける判断を下した。とりわけ代表の次なる予定が近いことを踏まえたもので、ガルシアは今後数時間のうちにバルセロナに戻り、状態の経過観察を続けることになる。

この決定はバルセロナとハンジ・フリックにとって安堵の材料となる。というのも、このスペイン人DFは今季開幕以来、ドイツ人指揮官の構想における主軸の一人となっているからだ。

ガルシアはバルセロナで先発の右サイドバックとして地位を確立し、このポジションでジュール・クンデを上回っている。これまでのリーガ・エスパニョーラで出場した6試合すべてで先発している。

また、右サイドでのラミン・ヤマルとの連係、そして守備面での水準の高さも、フリックが彼を起用する最も大きな理由の一つとなっている。バルセロナは過密日程の1か月を控えており、国際試合中断明けのヘタフェ戦を皮切りに、ガラタサライ、レアル・ベティス、パリ・サンジェルマンとの対戦を経て、10月25日にはスポティファイ・カンプ・ノウで今季初のクラシコとなるレアル・マドリード戦を迎える。