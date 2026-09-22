レアル・マドリードの内部では、ヴィニシウス・ジュニオールに注目が集まっている。今季序盤からの彼のパフォーマンスをめぐる議論が高まる中、その論争はアトレティコとのマドリード・ダービーで頂点に達した。メトロポリターノでの2-1の敗戦において、この選手が期待外れの姿を見せたためだ。

この敗戦は、特に国際試合による中断期間が近づく中で、ヴィニシウスの先発起用における今後をめぐる疑問を引き起こした。加えて、彼とポジションを争える選択肢の一つとしてディオマンデの存在もある。

ラジオ局「カデナ・セール」によると、ヴィニシウスのチームメイトの何人かは、夏の移籍期間中に彼がレアル・マドリードを去ると予想していたという。契約更新交渉が停滞していたことに加え、アーセナルが彼の獲得に関心を示し、プレミアリーグを代表するスター選手の一人として迎え入れようとしていたためだ。

同ラジオ局は、選手のチームメイトたちが彼のアーセナル移籍は実現すると確信していたが、最終的にこの移籍は成立しなかったと明らかにした。

報道によれば、レアル・マドリードのロッカールームの内部では、ヴィニシウスは実際にクラブを去ってはいないものの、精神的にはクラブから離れてしまったという見方が広がっているという。

チーム内での彼に対するチームメイトの評価は続いているものの、ピッチ上でのパフォーマンスの低下は彼を取り巻くプレッシャーを増大させている。とりわけ、サンティアゴ・ベルナベウのサポーターの信頼を取り戻すことが難しい状況においてはなおさらだ。サポーターは、彼の地位と過去数年間にクラブで果たしてきた役割にふさわしい結果を期待している。

国際試合による中断期間が近づく中、ヴィニシウスについてジョゼ・モウリーニョが下す決断に注目が集まっている。彼のポジションをめぐる争いが予想される中で、そのため、このブラジル人ウインガーの先発への復帰は、大会再開時に注目を集める最も重要な案件の一つとなるだろう。