この国際マッチウィークは、ハンジ・フリックにとって重要な警告を残すこととなった。ラフィーニャがバルセロナに戻った際、右太もも裏に軽度の筋肉浮腫を抱えていたのだ。医療検査では深刻な負傷の可能性は否定されたものの、これによりコーチングスタッフは、次節のリーガ・エスパニョーラでのヘタフェ戦で彼を休ませる判断に傾く可能性がある。

ラフィーニャを休ませるという起こりうる決断は、バルセロナを待ち受ける過密日程を背景としている。そこにはチャンピオンズリーグでのガラタサライおよびパリ・サンジェルマンとの2つの決定的な対戦、さらに今月25日のレアル・マドリードとのクラシコが含まれており、これが選手たちのコンディション管理をフリックとそのコーチングスタッフにとっての優先事項にしている。

ラフィーニャは今季のバルセロナの布陣において主軸であり、チームの全試合に出場してきた。しかし、ヘタフェ戦での起こりうる欠場は、フリックに攻撃陣で他の選手を起用する機会を与えるかもしれない。その筆頭がブラジル人のガブリエウ・ジェズスだ。

ガブリエウ・ジェズスはこの夏にマンチェスター・シティからバルセロナへ加入し、新チームに素早く適応することに成功した。また、ブラジル代表に招集されなかったことを受け、国際マッチウィークの期間をバルセロナに留まってフィジカルコンディションを高める作業に充てることができた。

このブラジル人フォワードは、これまでの出場で足跡を残しており、途中出場後の後半に2ゴールを決めた。これにより、ラフィーニャの欠場が起こりうる状況下で、ヘタフェ戦に先発する機会を得る有力候補となっている。

チャンスを待つハムザ・アブドゥルカリーム

同時に、攻撃陣を補強するためのフリックのもう一つの選択肢として、ハムザ・アブドゥルカリームの名が浮上している。この若きエジプト人フォワードは、これまで限られた時間の出場にとどまっており、トップチームでより多くの機会を得ようとしている。

ハムザは高い士気を持ってバルセロナに戻ってきた。直近の国際マッチウィーク中にエジプトA代表で初ゴールを決めたからだ。また、クラブとの契約を更新し、トップチームの構想に残っていることも、新たな出場時間を得る可能性を後押ししている。

ガブリエウ・ジェズスがフリックの構想で彼より一歩先んじているように見えるものの、ヘタフェ戦の状況はハムザに出場の機会を与えるかもしれない。特に彼はペナルティエリア内での存在感と攻撃を仕留める能力に長けた純粋なフォワードであり、ラフィーニャの休養が確定した場合に、その欠場を補う選択肢の一つとなっている。