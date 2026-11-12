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リヴァプールは、クリスタル・パレスに勝利した先日の試合で起きた物議を醸す出来事を受け、ドミニク・ソボスライのコンディションをめぐる激しい論争の渦中にある。MFは明らかに苦痛を感じ、膝に分厚く包帯を巻いていたにもかかわらず、セルハースト・パークでプレーを続けることを認められ、母国の識者たちから怒りの声が上がった。

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痛みを抱えながらプレー

ハンガリー代表MFは、リヴァプールが敵地でクリスタル・パレスに3-1で勝利した試合の前半終了間際に治療を受けた。交代せず、膝に厳重なテーピングを施して後半もピッチに立った。

ソボスライは69分までプレーを続け、そこで交代した。明らかに身体に問題を抱えていたものの、今後のネーションズリーグの試合に向けてハンガリー代表に合流する許可が下りた。

チャンク、リヴァプールの判断に激怒

負傷した司令塔をピッチに残した判断に、元ハンガリー代表主将で監督のヤーノシュ・チャンクは激怒した。80歳のチャンクは『Blikk』に対し、プレミアリーグのクラブの対応が信じられないと語った。

「本当に腹が立った。ソボスライは前半にピッチに倒れた。ハーフタイムには、後半は戻ってこないと確信していた」とチャンクは述べた。「ところが、脚の膝のところに黒いテープを巻いて、ピッチに立っている姿が見えた」

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「その後、監督［アンドニ・イラオラ］は彼が負傷していると泣き言を言い始める。すぐに交代させるべきだった。1-0でリードしていたのだから。ハーフタイムを迎えたのに、膝に包帯を巻いた負傷中の彼をまたピッチに送り出した。頭がおかしくなりそうだ！ まったく理解できない」

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イラオラ、代表ウィークでの新たな危機を懸念

ハンガリーサッカー連盟はすぐに状況について、簡潔な声明を発表した。「昨日のリヴァプールの試合で69分に交代した［ソボスライ］は、こうした場合の通常の手順に従って検査を受けています。当然ながら、進展があればできるだけ早くお知らせします」

ソボスライが代表チームに残ることが確認されると、イラオラは不満を口にした。

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「今、最も避けたいのは代表戦で選手を失うことだ。前回は非常に重要な選手を3人失った」とリヴァプールの指揮官は認めた。「それだけは避けたい。だから、彼には膝に気をつけてほしい。少し膝を伸ばしたのだと思う。問題はなかったが、万全ではなかった」

「だから代表でプレーできるかどうか、慎重に見極めなければならない。同時に、アレックス［アレクサンデル・イサク］、コーディ［ガクポ］、ドムを失った前回の代表ウィークのようなことが起きないよう願っている。幸運を祈るよ。2週間後には、もっと良い状況になっているといい」

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重要なネーションズリーグ2連戦が迫る

ソボスライが土曜日のジョージア戦に出場できるほど回復するかどうかは、依然として大いに疑わしい。ハンガリー代表のメディカルスタッフは、この試合と続く北アイルランド戦に向けて、回復状況を注意深く見守る。

リヴァプールにとって最優先なのは、MFを万全の状態でマージーサイドに戻すことだ。イラオラは、代表での活動によって膝の問題が悪化せず、リヴァプールが再び深刻な負傷者続出の危機を免れることを願っている。