「代理人を装っていた」：スクッリとペペが無資格での職業活動の疑いで捜査対象に

偽造、無資格でのスポーツ代理人業務、そして恐喝未遂。 ローマ検察のサベリオ・フランチェスコ・ムソリーノ検事が、シモーネ・ペペとジュゼッペ・スクッリに対して極めて重大な容疑を示した。2人はともに元セリエA選手で、スポーツ代理人のルイジ・イアキーニ・ベッリザーリ、そして弁護士アレッサンドロ・ブッチェーリとともにローマ検察の捜査対象となっている。





容疑内容 - 捜査によると、ペペとスクッリは必要な資格がないまま代理人活動を行っていたとされ、将来有望な若手選手たちの交渉や金銭面の合意を取り仕切り、さらに検察によれば、偽造署名のある契約書をCONIに提出していたという。その後、2人の選手、コスティーノ・ファヴァスーリ（フィオレンティーナの下部組織出身）とダビデ・ベッテッラ（インテル、アタランタ、フロジノーネの下部組織でプレーした経歴を持つ元DF）が、この業務上の関係を打ち切ることを決めると、被疑者らは委任契約の早期解除の場合に数億単位の違約金の支払いを得ようとしたとされる。正式な資格を持つ唯一のスポーツ代理人はイアキーニ・ベッリザーリだった。しかし、検事によれば、実際の業務を担っていたのはペペ、スクッリ、そしてブッチェーリであり、選手を見つけ、金銭条件を交渉していたという。