ドイツでは、エージェントのミヒャエル・バラック（49）と、彼の一番弟子であるレナート・カール（18）の世代ギャップが話題だ。バイエルン・ミュンヘンの若きホープ、カールは水曜夜、鮮やかなピンクの装いで登場した。

今季バイエルンでブレークしたカールは現在負傷中だが、水曜のチャンピオンズリーグ・レアル戦（2試合合計6－4で勝利）を祝ってピッチに立った。

DAZNのインタビューでバラックは「ハムストリングを傷めているのにジャンプとはやりすぎだ。だが、熱意と若さ故だろう」と語った。

さらに、カールの奇抜な服装も話題だ。ベテランのヨシュア・キミッヒはファンに「アリアンツ・アレーナには赤い服で来てください」と呼びかけていたが、この若者を見れば色覚に疑問が湧くほど。

バラックは「ロッカールームで報いを受けるだろう」と語り、本人に直接助言するつもりだと明かした。

バラックは、体調不良の際はスタンドでの態度を改めるべきだと指摘。カールは試合の大半を見ず、ハーフタイム直前に決まったゴールも目撃できなかった。39分に席を立ち、52分になって戻っただけだ。

チームメイトのアレクサンダル・パブロヴィッチは、親友を公に批判することを拒んだ。「あいつは目立ちたがり屋だ。今日もそれが見えた。放っておけばいいさ」