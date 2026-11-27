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ハリー・ケインが数カ月離脱するバイエルン。冬に代役を獲得するのか？候補の名前を挙げる時だ。

バロンドールを受賞したばかりの選手を簡単に代えることはできない。そうでなければ世界最高のサッカー選手ではないだろう。だが、バイエルンにとっての問題は、ハリー・ケインの代役が本人より大幅に劣ることではない。例えば昨季のニコラス・ジャクソンはそうだったが、それでもバイエルンで11得点を挙げた。問題は、そもそも本職の代役がいないことだ。

夏にジャクソンの期限付き移籍が終了した後、新たな控えの獲得が議論された。しかし、最終的に首脳陣は獲得を見送り、いざとなれば複数のポジションでプレーできるセルジュ・ニャブリとイスマエル・サイバリを起用する方針を取った。 ところが、ケインは脛腓靱帯断裂で3月まで離脱することになり 、代役となるはずのニャブリとサイバリもプレーできない。

ニャブリは太ももの負傷から1月初めの後半戦開幕時に復帰する可能性があり、脛腓靱帯を断裂したサイバリは2月の復帰が見込まれている。ただ、ケインと同様、復帰後にどれほど早くフル稼働でき、トップレベルの状態を取り戻せるかは当然分からない。1.FCケルン戦とリール戦では、ヴァンサン・コンパニ監督が前線でレナート・カール、トム・ビショフ、コンラート・ライマーを試したものの、ほとんど成果はなかった。 16歳の有望株バスティアン・アソモは、好調なプレシーズンと見事な連続得点を記録しながらも 、なぜかトップチームではまだまったく出番がない。

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シーズンの目標を深刻な危機にさらさないためにも、バイエルンは冬の移籍期間にケインの代役を獲得すべきだ。マックス・エーベルSDとクリストフ・フロイントSDは、そうした検討についてまだ認めようとしていない。だが、市場の調査はとっくに始めているはずだ。そこで、こちらも候補を探ってみよう。

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バイエルン：獲得可能な無所属選手は？

最も簡単なのは、言うまでもなく無所属選手の獲得だ。利点は移籍金がかからず、少なくとも国内大会では1月の移籍期間開始を待たずにすぐプレーできるはずであること。一方、ここ数週間はチーム練習をしておらず、万全の状態ではないかもしれない。それでも興味深い候補はいる。

例えば、2022年のFIFA年間最優秀選手カリム・ベンゼマだ。38歳のフランス人FWは夏にアル・ヒラルを退団して以来、無所属だが、直近ではサウジアラビアでの高額な給与を受け取っていた。マウロ・イカルディ（33歳、前所属ガラタサライ）とアントニー・マルシャル（30歳、前所属モンテレイ）も無所属。マルシャルはマンチェスター・ユナイテッド時代にも、バイエルンへの移籍の可能性が取り沙汰されたことがある。

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また、12月末には旧知の選手、エリック・マキシム・シュポ＝モティングの契約が満了する。現在37歳のシュポ＝モティングは、2020年から2024年までバイエルンでプレーした。ロベルト・レヴァンドフスキの控えとして当初は申し分のない働きを見せたが、 高額な契約延長の後は負傷に悩まされた 。今季はRBニューヨークで、出場時間の短い試合が大半を占める23試合に出場し、5得点を挙げた。Skyによると、バイエルン内部ではすでにシュポ＝モティングの名前が議論に上がっている 。

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バイエルン：トレソルディやエブヌタリブは将来を見据えた補強候補か？

もう少し将来性のあるストライカーを獲得することも考えられる。当面の代役にとどまらず、中期的にはケインの控え、長期的には後継者候補として育てられる選手だ。その理想的な候補はニコロ・トレソルディだろう。22歳のトレソルディはクラブ・ブルッヘで得点を量産しており、 ドイツとイタリアの2カ国で、それぞれ最も期待されるストライカーと目されている 。

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ただ、ケインが復帰すれば、トレソルディはバイエルンで当面、必然的にベンチで多くの時間を過ごすことになる。それを受け入れるかは疑問だ。クラブ・ブルッヘとの契約は2029年まで残っており、移籍金は少なくとも4000万ユーロになるとみられる。気になるのは、トレソルディの代理人が、ジャマル・ムシアラも顧客に持つ「11WINS」であることだ。 ムシアラを巡る現在の議論により、バイエルンと11WINSの関係には緊張が生じている 。水曜日に発表された声明では「建設的な対話」が行われているとされたものの、状況は変わらない。

トレソルディと同じタイプの補強候補に挙げられるのが、代表ストライカーのユネス・エブヌタリブだ。23歳のエブヌタリブは今季、フランクフルトで公式戦12試合に出場してすでに8得点を記録。契約は2031年まで残っている。以前からドルトムントの獲得候補として報じられており、同クラブのスポーツディレクター、オーレ・ブックとはエルフェアスベルク時代からの知り合いでもある。『Sport Bild』によると、バイエルンも獲得争いに加わった 。移籍金は3000万〜4000万ユーロになる可能性がある。

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一方、2025年夏にバイエルンが熱心に獲得を目指したニック・ヴォルテマーデは選択肢にない。24歳のヴォルテマーデは現在、ニューカッスル・ユナイテッドからユヴェントスに期限付き移籍しており、序盤の苦戦を経て最近は調子を上げている。しかし、シーズン序盤にはニューカッスルでもプレーしたため、今季はバイエルンでの出場資格を得られず、冬の補強候補にはならない。

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ほかにバイエルンの獲得候補として挙がるストライカーは？

サシャ・カライジッチ（29歳）は事情が異なる。身長2メートルの長身FWはシュトゥットガルトでの活躍後、かつてバイエルンの獲得候補にも挙がったが、2022年にウォルヴァーハンプトンへ移籍した。相次ぐ不運な負傷を経て、最近は母国オーストリアのLASKで復調している。Skyの解説者ディートマー・ハマンは先日、バイエルンが再び関心を強めた可能性について推測した 。これに対し、カライジッチは「もちろん光栄だ。でも、僕は関心がない」と答えた。

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ここ数日、信頼度に差のあるさまざまな移籍情報の専門家やサイトが、ほかにも多くのストライカーとバイエルンを結びつけている。

例えば、フォラリン・バログン（25歳）だ。W杯では、ドナルド・トランプ米大統領の介入後に出場停止処分が撤回されたことで有名になった。現在はモナコで途中出場が中心だ。ガブリエウ・ジェズス（29歳）もバルセロナで定位置を確保していない。そして、ジョシュア・ザークツィー（25歳）の復帰はどうだろうか。かつてバイエルンでトップチームに昇格したが、2024年から在籍するマンチェスター・ユナイテッドでは苦戦している。

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いずれも基本的には能力を備えているが、現在の調子はベストからほど遠い。一方、アミン・グイリ（26歳）は違う。アルジェリア代表のグイリはマルセイユで好調なシーズンを送り、センターフォワードでも左ウイングでもプレーできる。