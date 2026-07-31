ラツィオの練習場で起きたジェンナーロ・ガットゥーゾとケネス・テイラーの口論は、大騒ぎするようなものではない。代理人のグイド・アルバースが金曜日、『デ・テレグラーフ』の取材に対してそう断言した。

ガットゥーゾは木曜日、練習を突然中断し、怒りをあらわに身ぶりを交えながらテイラーの方へ向かった。オランダ人MFは指揮官からロッカールームへ下がるよう告げられ、その後テイラーはビブスを脱いで立ち去った。

Radio Lazialeによると、ガットゥーゾとテイラーの間で口論があり、その後イタリア人指揮官が介入したという。監督と選手の口論の原因が何だったのかは、現時点でまだ明らかになっていない。ガットゥーゾとテイラーはすぐに仲直りし、その後このMFは夜の練習に合流した。

「その通りです」と、アルバースは同紙に短くコメントした。テイラーの代理人は、ラツィオの練習場で起きたこの出来事について、これ以上は語ろうとしなかった。

「感情が一時的に高ぶったとはいえ、ガットゥーゾは結果的にそれをむしろ評価していたようだ」と、『デ・テレグラーフ』はこの監督と選手の一件を分析している。

ガットゥーゾは6月末にラツィオの首脳陣によって任命された。ACミランの元MFである同氏は、スタディオ・オリンピコでマウリツィオ・サッリの後任となった。

テイラーは1月、約1700万ユーロでアヤックスから獲得された。MFはここまでラツィオで21試合に出場し、3ゴール2アシストを記録している。