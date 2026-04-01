代理人が認める：アーセナルが6000万～7000万ユーロのストライカー獲得の最有力候補

同日早朝、スカイ・スポーツのフロリアン・プレッテンベルク氏は、アーセナルがクリスチャン・コファネに興味を示していると報じた。バイエル・レバークーゼンに所属するこの有望株（19歳）の代理人は、ドイツからの報道を裏付けるとともに、今シーズン終了後にブンデスリーガから自身のクライアントを獲得する上で、アーセナルが最も有力な候補であると考えている。

アーセナルは先日、チャンピオンズリーグのラウンド16でレバークーゼンと対戦した際、コファネに深く感銘を受けた。カメルーン代表として6試合に出場している彼は、敗れた2試合（1-1、2-0）で得点こそ挙げられなかったものの、強い印象を残した。

レバークーゼンは昨夏、スペイン2部リーグのアルバセテからコファネを約500万ユーロという手頃な金額で獲得した。エリック・テン・ハグ監督の下では当初、出場時間は多くなかったが、ハークスベルガー監督の解任後、徐々に地位を上げていった。

コファネはレバークーゼンでほぼすべての試合に出場しており、現在はスタメン入りが常態化している。現時点でレバークーゼンでの出場39試合で7ゴール8アシストを記録しており、契約は2029年半ばまで残っている。

アーセナル以外にも、コファネに関心を示すイングランドのトップクラブは複数あり、さらにレアル・マドリードも彼を注視している。プレッテンベルク氏によると、レバークーゼンはこのストライカーに対し6000万～7000万ユーロの移籍金を要求しており、クラブ幹部はすでにコファネの代理人と移籍について接触しているという。

その代理人であるエリック・デポロ氏は、『デイリー・アーセナル』に対し、クライアントが北ロンドンのクラブから関心を寄せられていることを認めた。「はい、アーセナルの関心は本物です。監督（ミケル・アルテタ、編注）は彼に非常に好感を抱いています。」

デポロはまた、コファネを特に注視している他のクラブについても即座に明かした。チェルシー、ニューカッスル・ユナイテッド、エバートン、ブレントフォード、FCバルセロナ、そしてバイエルン・ミュンヘンだ。それでもデポロは、アーセナルが「最有力候補」だと考えている。

「まだ何かを言うには時期尚早だと思うが、選手自身がミケル・アルテタ監督と同じくスペイン語を話し、ウィリアム・サリバもカメルーン出身であることを考えると、アーセナルが最も有力な候補だと言えるだろう」

「はい、私とアーセナルの間には接触があります。しかし、彼らの焦点は現在リーグ優勝にあり、そこからすべてが動き出すでしょう。彼は1億ユーロの価値がある選手です。コファネを獲得すれば、アーセナルは今後10年間、トップクラスのストライカーを擁することになります。」

「コファネについてこれほど多くの電話を受けたことは今までありません。彼は現在、ヨーロッパの21歳以下の選手の中で最高のストライカーであり、最もバランスの取れた選手です。スピードがあり、テクニックに優れ、守備も抜群で、ヘディングも強い。これらすべての資質を1人のストライカーに見出すのは非常に難しいことです」とデポロは語り、最後にアーセナルが来夏に向けて正式なオファーを準備していることを確認した。