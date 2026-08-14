フランス側は、この21歳に対して固定の移籍金5200万ユーロを支払うとみられている。ボーナスを含めると、その額は5500万～5600万ユーロに膨らむ見込みだ。ゴッツはPSGと2031年または2032年までの契約を結ぶとされている。

「クラブ間はほぼ合意に達している」と、FWの代理人ニールス・デ・ヨンク氏のコメントをDe Telegraafが金曜夜に伝えた。

デ・ヨンク氏はさらに、細かな点についてまだ多少の詰めが残っているとし、スポーツディレクターのジョルディ・クライフは「アヤックスにとって可能な限り最高の条件を引き出すために」あらゆる手を尽くしていると語った。どうやら詳細では、正確な支払い条件と、オランダの最多優勝クラブが最終的に5500万ユーロを受け取るのか、それとも5600万ユーロを受け取るのかが争点となっているようだ。

アヤックス、わずか100万ユーロでミカ・ゴッツを獲得

一方、ゴッツはすでに出発の準備を整えている。「メディカルチェックと手続きを済ませるため、金曜か土曜にパリへ向かう予定だ」とデ・ヨンク氏は語り、その後金曜午後にゴッツとともにフランスの首都へ到着した。「したがって、ミカは日曜日のSCヘーレンフェーン戦ではもうメンバーに入らない」

木曜日にダブリンで行われた一戦では、アヤックスは低調なパフォーマンスながらカンファレンスリーグのプレーオフ進出を決めたが、ベルギー人の彼はベンチに座っていた。

ゴッツは2023年1月、100万ユーロでKRCヘンクから加入した。アヤックスのトップチームでは115試合に出場し、26ゴール、28アシストを記録した。惨憺たる結果に終わった昨季、この若いベルギー人は希望の光だった。エールディビジ32試合で17ゴール12アシストをマークし、大型移籍が近づいていることは明らかだった。

ゴッツの移籍金によって、アヤックスはこの移籍市場で新戦力を獲得するための余力を手にした。ここまでオランダのクラブは、FWマルコス・レオナルドと左SBカイオ・エンヒキに合計約3000万ユーロを投じている。ユリアン・ブラントはボルシア・ドルトムントからフリーで加入し、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンはFCバルセロナからレンタルで加わった。