週の半ばにThe Athletic が、フランクフルトのミヒャエル・ツェッテラーがプレミアリーグのリーズ・ユナイテッド移籍に近づいていると報じた後、選手サイドはこの報道を明確に否定した。「ミヒャエル・ツェッテラーが移籍間近だという報道には、私たちも非常に驚いている。これは事実ではない。ミヒャエルとその家族はフランクフルトでとても快適に過ごしている。現時点で移籍は選択肢にない」と、代理人のニコ・ペラツがBildに対して説明した。

The Athletic はこれに先立ち、リーズとフランクフルトの間で交渉がかなり進展しているとも伝えていた。それによれば、ツェッテラーはプレミアリーグのクラブで新たな正守護神ジェームズ・トラッフォードに次ぐ控えGKになる予定だったという。しかし現時点では、移籍は話題になっていないようだ。

これにより、フランクフルトのGKポジションは依然としてスカッドにおける最大の課題の一つとなっている。金曜日のDFBポカール1回戦、ザンクト・テニス戦ではカウア・プラテスがゴールマウスに立つ。

もっとも、このブラジル人GKには特に厳しい視線が注がれている。直近のFCブレントフォード戦でのテストマッチ惨敗では7失点を喫し、とりわけ2失点目では良い対応を見せられなかった。過去にもプラテスは繰り返し弱点を露呈してきた。

そこで改善策として期待されているのがノア・アトゥボルの獲得だ。フランクフルトでは、ゴールの理想的な補強候補と見なされているという。

ただ、アトゥボルもまた波乱の移籍市場を過ごしている。代理人事務所と決別した後、24歳の同選手は今も新たなクラブを探している。2027年まで残る契約の延長を5月に拒否して以降、フライブルクでの将来はないとみられている。

アトゥボルは当初、プレミアリーグ移籍を目指しており、可能であれば欧州カップ戦出場を狙えるクラブを希望していた。とりわけアストン・ビラが関心を寄せるクラブとして取り沙汰されていた。しかし、同クラブではエミリアーノ・マルティネスが明確な正守護神の座を維持しており、イングランドからの具体的な関心もこれまでのところ出ていない。