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サウジアラビアのアル・ナスルに所属するセネガル代表FWサディオ・マネの代理人ババカル・シセが、契約更新が実現していないなかで、今冬の移籍市場で同選手がクラブを去る可能性について真相を明かした。

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マネとアル・ナスルの契約は今シーズン終了までとなっており、来年1月にはどのクラブとも契約を結ぶことが可能で、次の夏の移籍市場でフリーで加入できる状況にある。

しかし、サディオ・マネの代理人は、同選手が今冬の移籍市場でアル・ナスルを去ることはなく、少なくとも今シーズン終了時の契約満了までチームに残ると明言した。

ババカル・シセは、サウジアラビアのメディア『アル・マイダン』に対して次のように語った。「サディオ・マネはアル・ナスルに残り、1月に退団することはない。彼はこれまで、アル・ナスルでの挑戦が始まった当初からずっと満足している」

今シーズン終了時に満了を迎える契約の更新については、「アル・ナスルの首脳陣から我々への連絡はない。我々は残留に前向きだ」と答えた。

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これに先立ち、サウジアラビアのジャーナリストであるファラハ・アル・カフターニは、アル・ナスルが契約満了後にこのセネガル人スターとの契約を更新する意向がないという衝撃的な事実を明かしていた。

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アル・カフターニは「X」の個人アカウントへの投稿で、マネの代理人が1シーズンの契約延長のために現在の年俸の60%を放棄するという大幅な譲歩を提示したものの、クラブ側はこれを拒否したと説明している。

マネは2023年夏にドイツのバイエルン・ミュンヘンからアル・ナスルに加入し、以来チームの主力として地位を確立してきた。

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約3シーズン半にわたり、このセネガル人スターは同クラブで144試合に出場し、54ゴール43アシストを記録している。

チームとしての成績では、サディオ・マネにとってアル・ナスルでの最大の功績は、昨シーズンに7年ぶりとなるロシュン・サウジリーグ優勝を果たしたことであり、さらに2023年夏にはキング・サルマン・アラブクラブ・チャンピオンズカップのタイトルも獲得している。

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マネが退団することになれば、ポルトガル人のクリスティアーノ・ロナウドとジョアン・フェリックスの2人に続く可能性もある。両選手のアル・ナスルでの日々は今シーズン終了とともに幕を閉じる可能性があると伝える報道も出ているためだ。

ロナウドとアル・ナスルの契約は今シーズン終了までとなっており、多くの報道によれば、同選手はシーズン終了後に代表引退を発表する見込みだという。とりわけ、キャリア通算1000ゴール到達という最大の目標を達成した場合はその可能性が高いとされる。

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ロナウドはここまでキャリア通算986ゴールを記録しており、あとわずか14ゴールで史上初めて1000ゴールに到達する選手となる。

一方、ジョアン・フェリックスとアル・ナスルの契約も今シーズン終了までとなっており、今冬の移籍市場でどのクラブとも契約を結ぶことが可能で、翌夏にはフリーで加入できる状況にある。

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しかし、クラブ側には解決策があるかもしれない。契約には、このポルトガル人選手の同意を得ることなく2シーズンの延長を可能にする条項が含まれているためだ。ただしその場合、クラブはチェルシーに2000万ユーロを支払う必要があるほか、フェリックスの年俸を1000万ユーロから1250万ユーロに引き上げなければならない。