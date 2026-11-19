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前マンチェスター・シティ監督のスペイン人指揮官ジョゼップ・グアルディオラの代理人を務めるジョゼップ・マリア・オロビッチ氏が、ギリシャ人指揮官ヨルゴス・ドニスの後任として今後サウジアラビア代表を率いるとの報道について回答した。

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サウジアラビアサッカー連盟が今後のA代表の指揮を託すべく、グアルディオラと交渉に入ったと複数のメディアが報じていた 。ドニスが解任される可能性も伝えられる中での報道だった。

しかし、グアルディオラの代理人は木曜日、サウジアラビアのメディア「アル・メイダン」に対してこの報道をきっぱりと否定。スペイン人指揮官はサウジアラビア代表監督就任に関する正式なオファーを一切受け取っていないと強調した。

オロビッチ氏はこの件について次のように語っている。「ペップ・グアルディオラはサウジアラビア連盟から代表監督就任の正式なオファーを受け取っていません。あったのは仲介者を通じた接触だけで、正式な交渉やサウジアラビア代表の指揮を執るためのオファー提示の段階には至っていません」

さらに、こう続けた。「ペップ・グアルディオラは現時点ではいかなるオファーも検討しないと決めました。来シーズン開幕前に、届いているオファーを検討することになります。その中にはロシュン・サウジリーグのクラブからのオファーも含まれています」

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サウジアラビアからのオファーが話題となっているのは、グアルディオラがマンチェスター・シティでの挑戦を終えたことを受けてのものだ。2016年から2026年まで10年間に及んだシティでの指揮は、自身のキャリアで最も長いものとなり、クラブ史上最も成功した時代を築き上げた。

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グアルディオラは2016年夏にマンチェスター・シティの監督に就任すると、わずか2シーズンで自身の下での初のプレミアリーグ制覇に導いた。2017-18シーズンには勝ち点100を記録し、リーグ史上どのチームも成し遂げたことのない歴史的偉業を達成している。

その後もスペイン人指揮官は記録を塗り替え続け、翌シーズンにはリーグ連覇を達成。国内での成功を重ね、2021年から2024年にかけてはリーグ史上初となるプレミアリーグ4連覇を成し遂げた。

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シティでのキャリアで最大の功績となったのが、2022-23シーズンのチャンピオンズリーグ制覇だ。決勝でインテルを1-0で下し、プレミアリーグ、FAカップ、欧州王者のタイトルを1シーズンで手にする歴史的な3冠を達成した。

グアルディオラにとって、シティでの数々の功績は決して例外的なものではない。それ以前にもバルセロナとバイエルン・ミュンヘンで大きな成功を収めており、近代サッカー史上最も多くのタイトルを獲得した監督の一人となっている。

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指導者としてのキャリアは2008年にバルセロナで始まった。オランダ人指揮官フランク・ライカールトの後任としてトップチームの監督に就任すると、1年目から傑出した成功を収め、2008-09シーズンにはラ・リーガ、コパ・デル・レイ、チャンピオンズリーグの歴史的3冠にチームを導いた。

グアルディオラは2012年までバルセロナを率い、4シーズンで14個のタイトルを獲得。その内訳はラ・リーガ3回、チャンピオンズリーグ2回、コパ・デル・レイ2回、スーペルコパ・デ・エスパーニャ3回となっている。

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バルセロナ退団後は1シーズン指導の現場から離れ、2013年にドイツのバイエルン・ミュンヘンで復帰。3シーズンを過ごし、そのすべてでブンデスリーガを制したほか、DFBポカール2回、UEFAスーパーカップ、クラブワールドカップのタイトルも獲得した。

ただ、国内では成功を収めたものの、バイエルンをチャンピオンズリーグ制覇に導くことはできなかった。在任した3シーズンはいずれも準決勝で敗退している。

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グアルディオラは指導者キャリアを通じてチャンピオンズリーグを3度制覇。バルセロナで2009年と2011年に2回、マンチェスター・シティで2023年に1回優勝しており、複数のクラブで同大会を制した数少ない監督の一人となっている。