ポルトガル代表は、敵地でノルウェー代表を2-1で下し、UEFAネーションズリーグで2連勝を飾った。この試合で、スター選手のクリスティアーノ・ロナウドはベンチから観戦するにとどまった。

ポルトガルは、ゴンサロ・ラモスとジョアン・フェリックスが牽引する攻撃的な布陣で試合に臨んだ。ジョルジェ・ジェズス監督がロナウドを先発から外す決断を下した一方、ノルウェー代表は得点源のアーリング・ハーランドに加え、シェルデルプとヌーサに頼った。

ホームチームの力強い立ち上がりにもかかわらず、先制の口火を切ったのはポルトガルだった。17分、ネトがジョアン・フェリックスへクロスを送り、これを生かしたフェリックスが正確にネットへ突き刺し、母国代表にリードをもたらした。

ノルウェーは後半の立ち上がりに同点に追いついた。マルティン・ウーデゴールが蹴ったフリーキックの処理でGKディオゴ・コスタが犯したミスをハーランドが突き、51分に無人のゴールへボールを流し込んだ。

しかし同点は長くは続かなかった。わずか3分後、ゴンサロ・ラモスがGKオルヤン・ニランドの重大なミスを突いてポルトガルを再びリードに導き、ゴール前で抜け出すと見事な形でGKの頭上を越えてボールを浮かせ、ビジターの2点目を挙げた。

その後ジェズスはラファエル・レオンとヴィティーニャを投入し、優位を保ちつつ結果を確固たるものにしようと試みたが、ポルトガルは2-1の勝利に終わり、2連勝を収めてグループでの歩みを力強く続けた。

この敗戦は異例のものである。ポルトガルとの対戦前におけるノルウェー代表のホームでの直近の敗北は、ユーロ2024予選の一環として2023年10月15日に喫したスペイン相手の0-1だった。

その敗戦以降、ノルウェー代表は首都オスロのスタジアムでの試合で15試合連続無敗を保ち、その間に11勝4分けを記録していたが、ポルトガル戦での敗北によってこの連続記録は途絶えることとなった。