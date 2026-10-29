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マンチェスター・ユナイテッドの元MFアンデル・エレーラは、マンチェスター・シティの財務規則違反によってプレミアリーグ優勝を奪われたと考えており、強い憤りを示した。スペイン人のエレーラは、先ごろシティのリーグ規則違反が認定されたことを受け、前例となるような厳しい処分を強く求めている。

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リーグ優勝を逃したエレーラ、悔しさを語る

エレーラは、マンチェスター・シティによる近年の財務規則違反について悔しさを表明した。スペイン人のエレーラは、オールド・トラッフォードで過ごした5年間にプレミアリーグ優勝の機会を奪われたと考えている。

マンチェスター・シティは最近、2009年から2018年にかけての重大な財務規則違反に関する100件を超える容疑のほぼすべてで有罪と認定された。この期間、エレーラはマンチェスター・ユナイテッドで4つのタイトルを獲得したが、リーグ優勝には届かなかった。

モウリーニョを『ザ・シンプソンズ』になぞらえる

37歳のエレーラは、ジョゼ・モウリーニョ監督の下でユナイテッドが地元のライバルに19ポイント差をつけられ、2位に終わった2017-18シーズンを振り返った。そして、何年も前にこの問題を予見していた元監督を称賛した。マリオ・スアレスのポッドキャストに出演したエレーラは、この状況への苛立ちを隠さなかった。

「私にはプレミアリーグのタイトルがあったはずだ」とエレーラは語った。「プレミアリーグで優勝していれば、見え方は大きく変わる。あの年、モウリーニョは『この2位には大きな価値がある。舞台裏で何が起きているか、誰も知らないのだから』といったことを話していた」

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「モウは『ザ・シンプソンズ』みたいだ。彼が言ったことは何でも、結局その通りになる。あの頃からすでに、何かおかしなことが起きていると言っていた。ルールは守らなければならないし、起きていたことは正しくなかった。私たちは皆、それに気づいていた。マンチェスターに来た友人たちがオールド・トラッフォードに行くチケットを手に入れられなかった一方で、エティハドのチケットは無料で配られていた。彼らにはそれだけのファン層がいないのに、まるでいるかのように金を使っている」

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厳しい処分で前例を作るべきだと主張

クラブ首脳陣への怒りを示す一方、エレーラはジョゼップ・グアルディオラ監督とチームには同情を寄せた。現在の選手と監督は、ピッチ上で成し遂げたことについて最大限の称賛に値すると述べている。

「選手について言うことは何もないし、監督［ジョゼップ・グアルディオラ］についても同じだ」とエレーラは述べた。「彼らは成し遂げたことについて、最大限の称賛に値する。もし私がマンチェスター・シティの選手だったら、責任者たちに腹を立てるだろう。激怒するはずだ。彼らはチームが長年にわたって成し遂げてきたことすべてに汚点をつけ、疑念を生じさせたのだから」

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エレーラはさらにこう語った。「私にとっては、重大な処分、前例となるような処分でなければならない。次に『違法に収入を水増ししよう』と言う人が、『いや、降格させられるからやめよう』と思うような前例にしなければならない。彼ら［マンチェスター・シティ］がもたらした損害は、明らかに取り返しがつかない」

正式な処分の決定を待つ

サッカー界は、マンチェスター・シティに下される正式な処分を待ち続けている。タイトル剥奪を求める声は強まっているが、具体的な処分はまだ決まっていない。

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一方、エレーラは少年時代から応援していたレアル・サラゴサで現役を続けている。アルゼンチンのボカ・ジュニオルスでのプレーを経て、ベテランMFは現在、スペイン3部で戦うサラゴサを支えている。