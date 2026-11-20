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チェルシーのシャビ・アロンソ監督は、負傷者が相次ぐ厳しい時期に他の選手が責任を担わなければならないと、チームに奮起を求めた。チェルシーではブラジル人FWジョアン・ペドロを含む複数の主力選手が離脱しており、ペドロは引き続き出場できない。

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アロンソ、チェルシーの選手たちに奮起を要求

負傷者が増え続けるチェルシーで、アロンソは出場可能な選手たちに大幅な改善を求める姿勢を明確にした。ペドロは太ももの負傷から復帰できる状態にない。 ブラジル人ストライカーは、チェルシーの公式戦直近4試合を欠場 。その間、アロンソ率いるチームは1勝しか挙げられず、トッテナムとサンダーランドには無得点で敗れた。25歳のペドロは、膝の問題により9月のブレントフォード戦（0-3）も欠場していた。

元レヴァークーゼン指揮官は、現在チームにいる選手たちへの期待を語る際、率直な言葉を使った。土曜日のリーズ・ユナイテッド戦を前に金曜日の記者会見に臨んだアロンソは、チーム全体で責任を担う必要性を強調。チェルシーは今季すでに複数の主力選手の不在による影響を受けている。シーズン序盤には、ふくらはぎの問題で離脱したMFモイセス・カイセドを欠いて苦戦し、現在は主将リース・ジェームズも膝の負傷で離脱している。

「他の選手が奮起し、チェルシーのために戦い、プレーする準備ができていることを示さなければならない」とアロンソは語った。「我々がいるのはそういうレベルだ。モイセスの時も、今のジョアンやリースの時も、こうした状況に対処しなければならない。彼らが（すぐに）戻り、不在を感じずに済むことを願っている。今、我々には彼らが必要だからだ」

ジョアン・ペドロ不在で苦戦

ペドロがチームに与える影響は数字にも明確に表れている 。今季のプレミアリーグでは5得点を挙げ、クラブの最多得点者に並んでいる。

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得点不足の解決策を探るアロンソは、さまざまな戦術を試してきた。直近2試合では、本職のストライカーであるダニー・ウェルベックやエマヌエル・エメガを起用せず、ペドロ・ネトを中央の攻撃的な役割に配置した。

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得点はチーム全体の責任

アロンソは、得点の重責を背番号9のポジションに入る選手だけに負わせるべきではないという考えを崩していない。チェルシーは結果の改善も目指す。プレミアリーグ開幕から10試合で勝ち点16を獲得し、順位は5位。4位リヴァプールとは2ポイント差、首位アーセナルとは11ポイント差だ。

チェルシーの指揮官はこう付け加えた。「得点できるのはストライカーだけではない。セットプレーではDFもMFも得点できる。間違いなくチーム全体の仕事だ。ジョアンは重要な選手だが、今回は彼抜きで戦わなければならない。これまでさまざまな選択肢を試してきたし、今後も試し続ける必要がある」

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負傷者を巡っては明暗

選手層に関しては明るい知らせもあった。エミリアーノ・マルティネスが、先月のエヴァートン戦で顎を骨折して以来、初めてメンバーに復帰した。アルゼンチン代表のマルティネスはマイク・ペンダースに代わって先発する可能性がある。ただし起用されても、負傷した状態で練習を続けられるよう先月末に装着した顔面保護マスクは着用しない。

一方、守備陣にはなお問題が残る。ジョレル・ハトは背中の不調から回復を続けており、出場できない。若手DFジョシュ・アチェンポンは、軽度のコンディション不良でサンダーランド戦を欠場した後、復帰して出場候補に入った。