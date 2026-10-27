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ポール・スコールズ氏は、マンチェスター・ユナイテッドでマイケル・キャリック氏の後任を務められる現実的な候補は、アントニオ・コンテ氏しかいないと考えている。クラブのレジェンドであるスコールズ氏は、気性の激しいイタリア人指揮官こそ、苦戦するチームに変化をもたらし、プレミアリーグの優勝争いに復帰させるのに最適な監督だと主張した。

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オールド・トラッフォードで高まる重圧

シーズン序盤の惨憺たる結果を受け、キャリックのユナイテッドでの将来はますます不透明になっている。チームは低調な戦いが続き、日曜日にはオールド・トラッフォードでボーンマスに3-0で大敗した。これでユナイテッドは、直近のプレミアリーグ8試合でわずか1勝にとどまっている。

キャリックにとって不運なことに、ピッチ上でのひどいパフォーマンスに加え、舞台裏でも不満が高まっている。リサンドロ・マルティネスはクラブ上層部を公然と批判したと報じられている。一方、クラブのキャプテンを務めるブルーノ・フェルナンデスもキャリックとコーチングスタッフを公然と批判。ロッカールームの深刻な亀裂が浮き彫りになっている。

スコールズが理想の後任を指名

クラブが最終的に監督交代を決断するなら、スコールズはコンテが理想的な候補だと考えている。エディ・ハウやユリアン・ナーゲルスマンを含む候補者リストを示されたユナイテッドのレジェンドは、誰を推すかを明確にした。『The Good, The Bad & The Football』で、Midniteの提供を受けて語ったスコールズは、イタリア人指揮官の起用にはリスクがあるものの、シーズンを立て直すには必要だと認めた。

「プレミアリーグで再び戦えるチームにしてくれると思える監督を選ばなければならない」とスコールズは説明した。「あの3人の中ならアントニオ・コンテだ。ただし、起用にはとんでもなく大きな懸念もある」

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「本人は来たいとほのめかしているし、クラブは3人全員と話をしたはずだとかなり確信している。私には、なぜ彼がこの仕事を望むのか理解できない。個人的には、このチームは彼にとって十分なレベルにないと思うからだ」

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エメリも候補に挙がるが、最有力はコンテ

スコールズは、アストン・ヴィラのウナイ・エメリ監督も解決策になり得ると提案した。主力選手を移籍でたびたび失いながらも、安定して優れた結果を残し、ヨーロッパリーグでも優勝したスペイン人指揮官を称賛している。それでもユナイテッドのレジェンドは、トップレベルでの実績からコンテの方が優れた選択肢だとみている。

「今いる中ではコンテが一番だと思う」とスコールズは語った。「最高レベルの監督という話で、あの4人を比べるなら、アントニオ・コンテはほかの全員をはるかに上回る。ユヴェントスのことを考えてみてほしい。ナポリに行ってもリーグ優勝を果たした。気性が激しいのは分かっているし、少し常軌を逸した人物かもしれない。だが、トップクラブで成功した監督という点では、彼は群を抜いている」

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「短期的な起用でも構わない。18カ月間指揮を執って、リーグ優勝を争えるようにしてくれるなら、それは成功だ。考えれば考えるほど、コンテを迎えてチームを厳しく引き締めてもらう必要があると思う」

チェルシーとの厳しい一戦が控える

ユナイテッドは、厳しい試合を控える中、速やかにピッチ上の戦いへ集中を戻さなければならない。土曜日にはプレミアリーグでチェルシーと対戦する。勝利を収められなければ、キャリックへの重圧はさらに強まるだろう。