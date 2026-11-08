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ダニー・マーフィー氏は、ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルがプレミアリーグ首位で後続に勝ち点6差をつけたことを受け、優勝を争うライバル勢は大いに危機感を抱くべきだと考えている。元MFの同氏は、アーセナルが最高のレベルでプレーしていないにもかかわらず、驚異的な結果を残しているとみている。

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アーセナル、プレミアリーグ首位でリードを拡大

アーセナルは土曜日、ホームでハルに苦しみながらも1-0で勝利し、プレミアリーグ首位でのリードを広げた。マルティン・ウーデゴールが決勝点を挙げ、今季の傑出した個人パフォーマンスを継続。チームに重要な勝ち点3をもたらした。

一方、マンチェスター・シティはシティ・グラウンドでノッティンガム・フォレストに敗れる波乱に見舞われた。リアム・デラップがホームチームを予想外の勝利に導き、シティはリーグ戦3連敗。アーセナルはリードを勝ち点6に広げた。今季アーセナルに勝利した唯一のチームである好調のブライトンは、アメックス・スタジアムでブレントフォードを迎え、差を縮めることを目指す。

マーフィー、優勝争いのライバルに警鐘

週末に波乱の結果が相次いだことを受け、マーフィーは、アーセナルと優勝を争うチームは現在の順位を深刻に受け止めるべきだと主張した。元MFは、ミケル・アルテタ監督率いるチームが今季の大半で本来の調子に達していないにもかかわらず、首位に余裕を持って立っていると指摘した。

マーフィーは『マッチ・オブ・ザ・デイ』で週末の試合を分析し、「ほかのチームにとって懸念すべきなのは、アーセナルがこれだけの勝利と勝ち点を積み重ねながら、実際にはそれほど良いプレーをしていないことだと思う」と説明した。「チェルシー戦では素晴らしかったかもしれないが、それ以外は何とか勝ち切っている」

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アーセナル、歴史的な優勝へ前進

アーセナルは今季開幕からの10試合で、見事な勝ち点27を積み上げた。マーフィーは、この段階でこれほどの成績を残したチームは通常、プレミアリーグ優勝を果たすと強調した。

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元リヴァプール、トッテナムのMFは「開幕10試合で勝ち点27。この数字を残したクラブは通常、優勝する」と付け加えた。

マーフィーはさらに、アーセナルは素晴らしい位置にいると強調し、リーグのほかのチームにとって不穏な予測も示した。「このチームはさらに良くなる。それに疑いの余地はない」

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重要な試合が迫る

アーセナルは代表ウィーク後のリーグ戦で、首位を堅持することを目指す。プレミアリーグではセント・ジェームズ・パークに乗り込み、ニューカッスルとの厳しいアウェー戦に臨む。

ニューカッスル戦の後、アルテタ監督率いるチームは厳しい欧州での一戦に向け、すぐに準備を進めなければならない。そのわずか3日後には、チャンピオンズリーグでボルシア・ドルトムントをホームに迎える。さらにアーセナルは、優勝争いに大きな影響を与えかねない一戦で、マンチェスター・シティを北ロンドンに迎える。