「他のクラブに売却する」…アトレティコ・マドリードはジュリアン・アルバレスの件でバルセロナを驚かせた。

バルセロナは夏の移籍市場でアルゼンチン人FWジュリアン・アルバレスの獲得を目指していたが、アトレティコ・マドリードが売却を拒否したため、再び壁にぶつかった。アルバレス本人はバルセロナ加入を希望している。

スペイン紙『マルカ』によると、バルセロナは依然としてアルバレスを最優先ターゲットと位置づけている。だが、プレーオフ中の選手集中力を尊重し、交渉はアルゼンチン代表の2026年W杯出場終了後に先送りした。

バルセロナは移籍成立を諦めていないが、アトレティコ・マドリードの姿勢は変わらない。同クラブは適切なオファーがあれば放出に応じるものの、バルセロナへの移籍は断固拒否している。

同紙によると、アトレティコ幹部は関係者に「売却は認めるが、バルセロナ以外への移籍に限る」と伝えたという。この姿勢が交渉を複雑にし、拒否が続けばバルセロナは代替案を探すしかない。

アルヴァレスはW杯後にアトレティコ首脳陣と会談し、将来を決定する見込みだ。彼は以前、移籍が関係者の最善策と示唆し、クラブが望めば協力すると約束していた。

一方、バルセロナは冷静だ。アルゼンチン代表のW杯が終わるまで交渉は始めず、大会後に「最後の攻勢」でアトレティコを説得する方針だ。

バルセロナのラポルタ会長は「バルセロナでプレーしたい選手の夢を叶えたい」と語り、アルゼンチン人FW獲得への意欲を強調。スペインメディアはこれをアルバレスへのメッセージと解釈している。

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