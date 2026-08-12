モハメド・サラーはこれまで3度、チャンピオンズリーグ決勝のピッチに立ってきた。そのうちの1度、2019年には優勝を果たし、大きな優勝トロフィーを高々と掲げた。しかもトッテナムを相手にしたリヴァプールの2-0勝利では先制点まで決めている。さらに、ザ・レッズが2020年に30年ぶりとなるイングランド王者へ返り咲くうえでも、彼は決定的な要因だった。アンフィールド・ロードの圧倒的な熱量も、リヴァプールのファンによる熱狂的な愛情も、何度も味わってきた。エジプト代表としては120試合以上に出場し、ワールドカップ本大会も2度経験している。そんなフットボール人生で数々のものを見てきたサラーでさえ、トラブゾンスポルへの移籍をめぐって起きた出来事には、さすがに圧倒された様子だった。

「本当に言葉では表せない。ここに来られてとても幸せだ。言葉が見つからない。空港でこんな光景を見たのは初めてだと思う」。先週トラブゾンに到着した後、目に見えて感激した様子のサラーはそう語った。新たなスーパースターを迎えるため、大勢のファンが驚くほど盛大な歓迎を用意し、熱狂的に祝福したのだ。翌日にスタジアムで行われた公式のお披露目でも雰囲気は同じように熱を帯び、何千人ものサポーターが歓声を送り、まるで優勝でも決まったかのようにサラーの契約締結を祝った。

今春、彼は契約満了を1年残した段階でリヴァプールを去り、家族とともに9年間心地よく過ごしてきた場所に別れを告げる決断を最終的に下した。新天地に求める条件としてサラーが挙げていた項目のひとつは、トルコでの最初の数日だけでもう達成できそうだ。彼は、アンフィールド・ロードと同じくらい多くの愛情を受け取り、また与えることのできる、情熱的な環境を持つクラブを強く望んでいた。トラブゾンでは、その思いがさらに別次元の形で実現する可能性すらある。

モハメド・サラー、ベシクタシュではなくトラブゾンスポルへ

2022年から2024年にかけてトラブゾンスポルで70試合に出場したエジプト代表の仲間、トレゼゲ（現在は再びエジプトのアル・アハリでプレー）から、サポーターの献身ぶりについて以前から聞かされていたサラーは、トルコ北東部のこの大都市への移籍を勧められていた。もちろん、ベシクタシュへ移籍していても、おそらく同じように熱狂的な歓迎を受けていただろう。

7月中旬の時点では、サラーはイスタンブールのクラブへの移籍が目前に迫っていると報じられていた。だが、交渉の最終局面で食い違いが生じた。少なくとも、それがベシクタシュ首脳陣の説明であり、彼らはサラーの代理人に激しい非難を向けた。直前になって手数料の要求額を大幅に引き上げたというのだ。その結果、ベシクタシュはこの取引を金銭面で成立させられないと判断した。

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金の話はいったん脇に置くとしても、すでに競技面であらゆるものを勝ち取り、もはや何も証明する必要のないサラーのような選手にとっては、ベシクタシュよりトラブゾンスポルの方が魅力的に映る可能性は十分にある。ベシクタシュならイスタンブールのビッグ3の一角ではあっても、フェネルバフチェや連覇中の王者ガラタサライの影に入る立場だった。

一方でトラブゾンでは、2022年の直近の優勝再現を夢見る、イスタンブールのエリート勢に対する最大の挑戦者の一員となった。移籍成立に向かう道中で、トラブゾンの自動車ナンバーである61番のユニフォームを着て写真に収まったことが、新クラブのサポーターにとってどれほど大きな意味を持つかを、サラーはよく理解している。彼は黒海沿岸の人々に、再びガラタサライやそのほかの強豪を本気で苦しめられるのではないかという希望を抱かせている。

「サラーのような選手は、お金で説得できるものではない」。トラブゾンスポルのエルトゥールル・ドアン会長は、トルコメディアに対し、新たなメガスターが契約書にサインした主な動機を金銭面だと見なされたくないと語った。とはいえ、もちろんトラブゾンスポルも資金面で大きく背伸びしなければサラーを獲得できなかったはずだ。 元リヴァプールのサラーは、スュペル・リグのこのクラブと結んだ2年契約で、シーズン当たり手取り1700万ユーロを受け取る見込みだ。これに加えて、彼個人に関わるマーチャンダイジングの一定割合も得ることになっており、その中には移籍発表直後から爆発的な売れ行きを見せたユニフォーム販売も含まれる。

モハメド・サラー、MLS？ サウジアラビア？ それでも欧州残留を選択

もっとも、サウジアラビアやMLSなど、中でもスポルティング・カンザスシティがオファーを出したとされる他の場所であれば、サラーはさらに、しかもかなり多くを稼げた可能性がある。ドアン会長は「彼が私たちに見せたほかの契約オファーのひとつは、我々の4倍の額だった」と強調したうえで、こう続けた。「彼の動機は金銭的なものではなかった。彼はここの熱狂と情熱的な愛を体感したかったんだ」

エジプト代表のサラーは、どうやら何としてもヨーロッパのフットボール界に残ることを望んでいたようだ。その行き先がトップ5リーグではなかったことに、驚きの声もあった。とはいえ、34歳となったサラーがすでにキャリア終盤の年齢にあるとはいえ、ほんの1年あまり前には驚異的なシーズンを送り、世界最高のリーグでリヴァプールが余裕を持って優勝するうえで主役のひとりだったことを忘れてはならない。

その後には、元レッズ指揮官アルネ・スロットとの一時的な不和も含め、非常に波のある前シーズンが続いた。それでも、たとえばリヴァプールのレジェンド、ジェイミー・キャラガーはポッドキャストFootball Rambleでこう語っている。「トルコは、私にはひとつレベルが低いように感じる」。彼はサラーの未来を、もっと名のあるヨーロッパのクラブで思い描いていたという。「ACミランやユヴェントス、あるいはそれに近いクラブに行くと確信していた」とキャラガーは話した。

実際、イタリア行きの可能性は取り沙汰されており、2017年にリヴァプールへ移籍した古巣ローマへのロマンあふれる復帰説も一時は浮上していた。しかし、サラーはもう一度まったく新しい挑戦をしたいと考えていたとみられ、すでに一度プレーしたことのあるリーグへの移籍は望まなかったようだ（ローマ以前には、フィオレンティーナでもセリエAのピッチに立っていた）。そうして、次第にトルコが最も現実的な選択肢として浮かび上がっていった。イスラム色の強い国であることも、信仰心の厚いムスリムにとっては個人的な観点から自然な決断だった。

トラブゾンスポルのモハメド・サラー：チャンピオンズリーグはなくとも、その先を狙える可能性

競技面だけを見れば、確実にチャンピオンズリーグに出場するガラタサライ、あるいはまだ出場権獲得の可能性を残すフェネルバフチェへの移籍の方が、一見すると理にかなっていたかもしれない。だが、トルコを代表するこの2クラブは、そもそもサラー獲得競争に本格参戦することがなかった。ベシクタシュは違ったが、Sky の報道によれば、サラーは交渉の詳細が外部に漏れたことを快く思っていなかったという。一方のトラブゾンでは、会長らが進めた慎重で秘密裏のアプローチがサラーの印象に残った。

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では、競技面ではどうか。トラブゾンスポルはサラーにチャンピオンズリーグを提供できない。前季3位だったため、仮に出場権を得たとしても最高でヨーロッパリーグまでだ。ただ、昨季の王者ガラタサライとの勝ち点差は8にすぎず、決して大きくはなかった。そしてファティ・テッケ監督の下で、トラブゾンはここおよそ1年半にわたって一貫して前向きな成長を遂げてきた。

元トルコ代表FWのテッケは、現役時代の大半をトラブゾンスポルで過ごしており、クラブを知り尽くしている。2025年3月に指揮を引き継いだ当時、チームは11位で、残留争いに巻き込まれる危険すらあった。しかし彼は素早くチームを立て直し、2025/26シーズンには3位とカップ優勝へ導いた。

つまりサラーは、GKアンドレ・オナナ、中盤の司令塔オザン・トゥファン、得点源ポール・オヌアチュ、創造性あふれるエルネスト・ムチらを擁する、すでに機能したチームに加わることになる。ちなみに後者は、世界的に有名な新戦力のために、自らの背番号10をあっさり譲った。「あれは本当の意味でのメッセージだった。その行為に私たちは心を打たれた」と、ドアン会長はムチの無私の姿勢を称賛している。

移籍益がトラブゾンスポルのサラー獲得を可能にした

とはいえ、トラブゾンスポルはどうやってサラー獲得を実現できたのか。この問いに対し、会長はやや神経質な反応を見せる。「イスタンブールのクラブが大型補強をしても、誰もそこを話題にしない。でも我々がやると、議論になる」とドアン会長は不満を口にし、トラブゾンはここ数年の選手売却によって財政的なクッションを築いてきたのだと説明した。

Trabzonspor - X

2025年にはGKウールジャン・チャクルの移籍でガラタサライから2750万ユーロの移籍金を手にしていたが、この夏のトラブゾンはさらに2件の名の知れた売却で大きな利益を上げた。1年前にほぼ無償でバスティアから加入したクリスト・イナオ・ウライは、最大3000万ユーロでACフィオレンティーナへ移籍。そして2025年にセルクル・ブルージュから500万ユーロで獲得していたフェリペ・アウグストも、ゼニト・サンクトペテルブルクへの移籍によって1500万ユーロをもたらした。

こうした放出による戦力低下をサラーが埋められるかどうかは、今後を見守る必要がある。もっとも、彼は高い期待を背負うことには慣れきっており、少なくともワールドカップで示したように、いまなおチームを背負えるだけのクラスを備えている。なお、サラーとトラブゾンスポルの新たな旅は、皮肉にもイスタンブールで始まるかもしれない。昨季3位のチームは土曜日、新たなスュペル・リグ開幕戦でカスムパシャの本拠地に乗り込む。