「他のアメリカン・スポーツより安い」…インファンティーノ氏、W杯チケット批判に反論

国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長は、2026年ワールドカップのチケット販売が予想を大幅に上回ったと発表し、チケット価格の高騰を批判する声に対して自身を擁護した。

大会開幕を目前に控えた水曜の記者会見で、FIFAスタッフは「素晴らしい」仕事をしていると強調し、次のように語った。 「もし時にミスがあっても、それは私の責任だ。私たちは望まぬ課題に直面しているが、起きた問題は解決し、できない場合は最善を尽くしている」

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また、大会チケットはすでに600万枚以上販売され、需要は「前例がない」と述べ、「単に多いのではなく、10倍以上で例外的な状況だ」と説明した。

なお、決勝トーナメント進出国分の席を確保するため、チケットは継続販売される。

チケットは60ドルからで「米国のスポーツ中最安」、平均でも500ドル未満と「主要スポーツより安い」と強調した。

FIFAは巨額の収益を再投資し、南スーダンなどへの支援も続けている。

さらにFIFAのチームワークを称え、大会運営は収益と世界中のファンへの機会提供のバランスを図ることを強調した。