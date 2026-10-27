共有 GOALをGoogleでフォロー

レアル・マドリーの元スター、グティが、ハリー・ケインの先ごろのバロンドール受賞の正当性に疑問を呈し、物議を醸している。グティは、イングランド代表主将に同賞を授与する決定が、授賞式のロンドン移転に都合よく時期を合わせたものだと示唆した。

広告

ケインを呼ぶロンドン

バロンドールは70周年を迎え、権威ある授賞式の開催地が従来のパリから英国の首都ロンドンに移った。母国で、ゴールを量産するストライカーはサッカー界最高の個人賞を獲得。レアル・マドリーのキリアン・エンバペとバルセロナの逸材ラミン・ヤマルを抑えた。

ケインは圧巻の2025-26シーズンを経て、トロフィーを手にした。クラブと代表の全公式戦で驚異の73ゴールを記録。シーズン通算得点でこれを上回ったのは、2011-12シーズンに82ゴールを挙げたリオネル・メッシだけだ。

「仕組まれた」勝利にグティが異議

IMAGO

それほどの数字にもかかわらず、グティは投票過程に強い疑念を示した。スペインのテレビ番組『エル・チリンギート』に出演した元レアル・マドリーの司令塔は、開催都市を巡る出来事の重なりが極めて不自然だと指摘した。

「70周年に授賞式をロンドンへ移したら、たまたまロンドンの人間が受賞した。ロンドンに移してロンドンの人間が受賞するなんて、信じられないほどの偶然じゃないか？ つまり、まるですべてが……」とグティは語った。

広告 広告

共演する解説者が結果は「仕組まれた」ものだと示唆すると、グティはすぐに同意した。「完全にね。間違いない。私はそう思うし、この賞についてはずっとそう思ってきた」と答えた。

Related Topics

グティは、結果が発表された際にストライカーが見せた、あぜんとした表情も指摘した。「ハリー・ケインの名前が発表されたときの彼の顔を見て、言っているんだ。彼は自分が受賞するなんて、人生で一度も思っていなかったはずだ」と語り、こう続けた。「一度もだ。ラミン・ヤマルとエンバペの両方が自分より上になると思っていたはずだ。彼の顔を見れば分かる」

勝敗を分けたわずかな差

スペインのスタジオで語られた陰謀説とは別に、公式の投票結果の内訳は、極めて激しい争いだったことを示している。『フランス・フットボール』の編集長ヴァンサン・ガルシアは、最終的な得票差が異例の小ささだったと認めた。

広告

「今年は有力候補が複数いた」とガルシアは説明した。「最も競っていたのは上位2人のハリー・ケインとキリアン・エンバペで、勝敗を分けた差はごくわずかだった。ケインとエンバペのポイント差は、2024年のロドリとヴィニシウスの41ポイント差よりも小さかった。当時もすでに非常に僅差だったのにだ」

ガルシアは、投票過程の終盤に形勢が大きく変わったことも明かした。「信じられないほど接戦だった」と付け加えた。「投票が行われた月には、結果をリアルタイムで見ていた。長い間キリアンがリードしていたが、ハリー・ケインが盛り返し、最終的には本当にごくわずかなポイント差で決まった」

広告

疑念を結果で覆せるか

IMAGO

ケインはこれから、世界最高の選手として公式に認められた重みを背負い、クラブでの戦いに戻る。経験豊富なストライカーは、なお残る懐疑的な声を封じ、新たに得た地位にふさわしいことを証明するため、すぐに得点を重ねるペースの維持へと意識を切り替えなければならない。

昨季に歴史的な73ゴールという基準を打ち立てたことで、今季の残り期間に向けた期待は計り知れない。この節目となる受賞を、さらなるタイトル獲得への弾みにしたいところだ。一方、エンバペやヤマルといった欧州のライバルも、来年ケインからその座を奪うべく、間違いなく意欲を燃やすだろう。