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フランスメディアは、デジレ・ドゥエが十字靱帯を負傷したことで、ミカ・ゴッツのパリ・サンジェルマンでの出場時間が今後数カ月で増えると予想している。ただし、冬にはアタッカーが加入するともみている。

先週土曜日、ドゥエにアクシデントが起きた。フランス人アタッカーはOGCニース戦（2-3で勝利）で担架に乗せられてピッチを後にした。

ドゥエは十字靱帯を負傷し、今後数カ月はリハビリが必要となる。クヴィチャ・クヴァラツヘリアも負傷しているため、ゴッツの出場時間が増える可能性がある。

昨夏にアヤックスから4500万ユーロで加入したベルギー人アタッカーは、今のところパリで毎回控えに回っている。

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『RMC Sport』は、その状況が間もなく変わるとみている。「彼に才能があることは間違いない。最近調子を上げているのは前向きな兆候であり、彼にとって追い風だ。特に左サイドは彼が最も好むポジションだからだ」

「彼には能力がある。このポジションで成功するための明確な道筋がある」と解説者のワリド・アシェルシュールも認める。「ゴッツはこのポジションの有力候補だが、今後数週間で議論に決着をつけられるほどの確証は、まだ示していない」

一方、レキップをはじめとする他のフランスメディアは、PSGが冬に代役を獲得するとみている。「クヴァラツヘリアの負傷後は、まだチーム内で穴を埋めることができた。だが今は市場に出るだろう」

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『ル・パリジャン』によれば、クラブはASモナコのパリス・ブルンナー、またはエリ・クルピ・ジュニアを理想的な代役とみている。ただし、PSGはこの冬、あまり多くの資金を費やしたくない考えだ。

フランスの報道では、左サイドの選択肢としてフェラン・トーレスの名前も挙がっている。スペイン人選手はキャリアを通じて、このポジションで何度もプレーしてきた。ウスマン・デンベレも左サイドでプレーできる。