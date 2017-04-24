リオネル・メッシがレアル・マドリーとバルセロナによる266回目のクラシコで土壇場の決勝ゴールを決め、プリメーラ・ディビシオンの優勝争いを再び面白くした。アルゼンチン人選手の卓越した個の力が、またしてもあらゆる障害を打ち破った。サッカーを愛する者なら、こうした魅力的な瞬間を目撃できることを喜ぶべきだ。

そもそも、答えを出そうとすること自体が、昔から骨の折れる話だ。プロサッカーが何十年も続いてきた中で、史上最高の選手を確実に決めるための評価基準などあるのだろうか。

例えば、伝説的なブラジル人選手ペレが1950年代から1960年代にかけてボールを扱う姿と、現代のサッカーで他の選手を個の力で大きく引き離すために必要な資質とを比べるのは難しい。

サッカーはとうに別の競技と言えるほど変わった。スピードは何倍にも増し、選手たちの運動能力は、身体的に可能な限界に迫っている。それでもペレが天才だったことに変わりはない。ただ、過去との比較は誤解を招く。

今を生きていることを喜ぼう

それよりも、この15年間を生きてきた人なら、史上最高は誰かという問いに対して、サッカーファンにこう呼びかけるべきだろう。「今を生きていることを喜ぼう」と。

クリスティアーノ・ロナウドやリオネル・メッシのような選手たちは、何年も前にサッカーの頂点を新たな水準へと引き上げた。彼らは別格の存在だ。目を見張るほどの頻度でゴールを決め、圧倒的な個の力で観客を何度も驚かせる。

だからサッカーファンは、中立の立場であろうとなかろうと、ロナウドとメッシの時代を目撃できることを幸せに思うべきだ。20年後、私たちがこの2人の天才性と唯一無二の存在感を、どこか懐かしく思ったとしても少しも不思議ではない。彼らが見せてくれるものは、スポーツにおける比類なきものだ。

メッシがもたらした魔法の夜

結局、2人のどちらが優れているかをここで論じることはできない。バルセロナがレアル・マドリーの本拠地で文字通り最後の瞬間に3-2で勝ち、プリメーラ・ディビシオンの優勝争いを再び面白くした266回目のクラシコで、メッシとロナウドはまたも直接対決した。

この日曜日の夜、ベルナベウでのロナウドは好調とは言えなかった。一方のメッシは、いかにもメッシらしいショーを披露し、独力で試合に勝った。そう言えば最初は大げさに聞こえるかもしれないが、紛れもない事実だ。

メッシは観客に魔法のような夜をもたらした。マドリーのファンはそう感じないかもしれないが、あのレベルの選手だけが生み出せる夜だった。3ゴール以上を決めることでそうした夜が生まれることもある。だが、このクラシコには、メッシの活躍を中位チーム相手のハットトリックよりも特別なものにする展開があった。

メッシが突破口を開いたプレー

その中で、アルゼンチン人選手は大きな障害にも直面した。序盤、チームが試合の主導権を握れずにいたため、メッシはまず目立って深い位置まで下がり、ボールを受けた。バルサの攻撃に、少しでも組織だった前進をもたらすためだ。 spox

カタルーニャのチームはすぐに試合へ入り込めるようになった。メッシがトップ下のように中央でプレーし、個人技で繰り返しスペースをつくったことで、ようやく危険な場面を生み出せるようになったのだ。

12分、突破口を開くそうしたプレーの一つで、メッシはカゼミーロに荒々しく倒された。21分には不運にもマルセロの肘を受けた。口から血を流したメッシはティッシュを口に詰め、まるで口にティッシュを入れたままプレーすることに慣れているかのように試合を続けた。

自らの天才性を信じるメッシ

ここに、メッシとロナウドの違いの一つがある。CR7は自分をスーパースターとして演出する。大舞台を愛し、注目を浴びることを好む。

それに比べ、メッシは控えめな少年のようだ。表情を変えることはめったにない。それがある意味で、彼を予測しにくい存在にしている。メッシは、自分が誰よりも優れていることを正確に理解している。自らの天才性に対する大きな自信がにじみ出ており、対戦相手もそれをよく知っている。

それを物語るのが、メッシが1-1の同点ゴールを決めた直後のレアル・マドリーの選手たちの表情だ。29歳のメッシは見事な走り込みを見せ、パスを受けるべき位置に入った。そして当然、ボールが渡ると、素早い動きを2つ重ねて自らシュートのためのスペースをつくり、GKケイラー・ナバスと1対1になってゴールを決めた。

バルセロナでの公式戦500ゴール目

マドリーの選手たちからは、ある種の諦めが感じられた。この攻撃は、原則としてもっと上手く守ることもできたはずだ。だが結局、そこにはメッシが関わっていた。彼を止めるのは、昔から難しい。では、自分たちをどれほど厳しく責められるだろうか。

セルヒオ・ラモスも絶望に駆られていたのかもしれない。78分、ラモスはメッシに非常に激しくタックルした。このファウルでメッシは、間に合うように両脚を上げられて幸運だったと言える。ラモスはレッドカードを受け、バルサとメッシは再び勢いづいた。

そして決勝ゴールは、時にほとんど試合に関わっていないかのような姿と、技術による魔法との間を行き来するメッシの、静かに機をうかがうプレースタイルを象徴していた。最後の瞬間だった。優勝争いを再び面白くし、クラブに残された最後のチャンスを生かした。それも、バルセロナだけで積み重ねた公式戦500ゴール目で。

あらゆる障害を打ち破る

そのゴールを可能にしたのは、この夜のバルサで最も振るわなかった選手の一人、セルジ・ロベルトだった。相手陣内を力強く駆け上がった彼のプレーは、その突破には関わっていなかったメッシがシュートを打てる位置に入るきっかけとなった。メッシは一時後方にとどまり、プレーを見極めると、この場面でバルサの選手がシュートに持ち込むために可能な唯一のコースへ走り込んだ。

マイナスのパス。メッシの正確なシュート。止めようのないゴール。サンティアゴ・ベルナベウは静まり返った。メッシはユニフォームを両手に掲げ、すべての視線を浴びる闘牛場の雄牛のようだった。その仕草は、意図せずしてこう語っているようでもあった。「僕を止めようとしても、あらゆる障害を打ち破る」と。

この試合は、ここ数年で最も壮観なクラシコだっただけではない。サッカーという競技が観客をいかに魅了し、熱狂させるかを示すものでもあった。

今の時代、こうした試合を実現させる中心にいるのは、他の誰よりも抜きんでたメッシとロナウドだ。ペレにもそれはできた。同じだけの安定感をもって。ただし、それは50年以上前の、比較できないほど異なる状況でのことだ。

リオネル・メッシのプロフィール