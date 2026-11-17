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元ドイツ代表主将のイルカイ・ギュンドアンは、今季は出場機会が限られ、プレー時間がわずか74分にとどまっているものの、来年1月の移籍市場でガラタサライを離れる意思はないと強調した。36歳のMFはトルコでさらなるタイトルを獲得する決意だ。

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ベテラン司令塔、冬の退団を否定

ギュンドアンは、2026-27シーズンに定期的な出場機会を得られていないものの、イスタンブールを離れる シーズン途中の移籍に関する憶測 を否定した。ドイツ代表で82試合に出場したギュンドアンは、マンチェスター・シティで358試合に出場して65得点を挙げ、主要タイトルを14個獲得した後、2025年9月に2年契約のフリー移籍でトルコ王者に26度輝いたガラタサライに加入。ガラタサライは公式戦で直近6試合に勝利し、現在は勝ち点28でスュペル・リグの首位に立っている。

出場機会が少なくともプロとしての姿勢を貫く

チームが連勝を続ける中で自身の出場時間が少ないことについて、ギュンドアンは『Sky Sport』にこう語った。「プロサッカーの世界では現実的にならなければならない。ほとんど、あるいはまったくプレーできなければ、完全に満足する人はいない。同時に、チームが今これほど素晴らしい連勝を続けていることを、僕は心から喜んでいる。毎週、ピッチに立ちたくてうずうずしているよ」

練習での取り組みについては、こう続けた。「ドイツ、イングランド、スペインでの経験をチームに生かすために、ここに来た。でもプロとして、こういう時期への向き合い方は一つしかない。プロとしての姿勢を保ち、毎日の練習で全力を尽くすことだ。そうすれば、チームはこれからもこの成功を続けられる」

現役引退も否定

「チームが必要とするコンディションを整えられるよう、体調管理と自分の仕事に全力を注いでいる」と強調したベテランは、1月の退団を否定した。「今、冬の移籍は考えていない。来夏、ガラタサライでもっと多くのタイトルを祝いたい」

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契約は2027年6月に満了するが、今季限りで現役を引退するつもりもない。「今の段階ではっきり言えるのは、夏以降もプロとしてプレーを続けたいということだ。今は身体的に最高の状態にあると感じている。またチャンスが来たときには準備ができている。それ以外のことは自分にはどうにもできない」

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すでにUEFAのB級指導者ライセンスを持ち、将来的に指導者になることを目指すギュンドアンは以前、夏に 古巣ニュルンベルクへ復帰する可能性 について、こう語っていた。「もちろん、どんな立場であれ戻ることは想像できる。選手としてあと1、2年かもしれないし、クラブの役員や監督としてかもしれない」

現役後は指導者への道も

夏にはそう発言していたものの、同報道によると、2009年から2011年までプレーしたニュルンベルクに選手として復帰することは現実的ではないという。ギュンドアンは今後数カ月、代表ウィーク後にスュペル・リグ首位でのリード拡大を目指すガラタサライで、先発の座を取り戻すために戦うことになる。

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来夏に契約が満了すれば、マンチェスター・シティの元主将は新たなプレー先を検討し、その後、いずれ指導者に転身する考えだ。