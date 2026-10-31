「今、私たちに起きていることは、かなり厳しいと感じる」と、スポーツ担当取締役のマックス・エーベルは試合終了後に語った。BVBとの引き分けは「非常に高くついた」という。

相次ぐ負傷に加え、ジャマル・ムシアラ（てんかん）とヴィンセント・コンパニ監督（髄膜の刺激）をめぐる懸念、そして直近ではヨシュア・キミッヒの父親の突然の死。実際、バイエルンには今、次々と困難が降りかかっている。「私たちは今、非常に多くのことを受け止めなければならない。今日は終了間際に失点した。チームには今、困難を乗り越える強さが求められる。これまでは信じられないほどの形でそれを示しているが、今後数週間もそうでなければならない」とエーベルは語った。

BVB戦では、まずサイバリが負傷した。24分には、その時点でこの試合最大の決定機を迎えていた。コンラッド・ライマーの見事なスルーパスを受け、モロッコ人選手はドルトムントのGKグレゴール・コベルと1対1になった。しかし、ボールを少し前に出しすぎたため、飛び出したコベルが間に合い、ひとまずクリア。その後、ボールを争う中でスイス人GKの頭がサイバリの膝に衝突し、さらにサイバリの足首も挟み込んだ。

イスマエル・サイバリとセルジュ・ニャブリはBVB戦でどのような負傷を負ったのか？

コベルはこの場面をしのいだ一方、サイバリは苦痛に顔をゆがめて倒れ込み、治療を受けた。「もっと深刻な状態に見える」と、Skyの解説者ローター・マテウスは懸念を示した。その後まもなく、モロッコ人選手は実際にプレー続行が不可能となり、代わってナサニエル・ブラウンが投入された。

サイバリは試合後、松葉杖をついてロッカールームを後にした。ヴィンセント・コンパニの代理を務めたアーロン・ダンクスによれば、「重めの足首の負傷」が疑われている。

そのわずか数分後、バイエルンにさらなる痛手が襲った。セルジュ・ニャブリも突然、左足に異変を感じた。何が原因で負傷したのかは、当初分からなかった。治療のために試合が中断された後、攻撃的選手は31分に交代を余儀なくされ、ヨシプ・スタニシッチが代わって入った。Skyの実況を務めるヴォルフ・フースは、伝えられた情報として「右太もも裏の負傷」と話した。

スポーツ担当取締役のマックス・エーベルは試合終了後、ミックスゾーンで「今、正確な診断を下すことはできないが、2人ともけがはやや重い」と語った。

ヨナス・ウルビヒも無傷では済まなかった。BVBの先制点かと思われた場面では、カーニー・チュクエメカの膝が、バイエルンのGKウルビヒの顔に当たった。23歳のGKは治療を受けたものの、チームメイトの2人とは違ってプレーを続けることができた。ただ、試合後も顔には擦り傷が残っていた。

ジョーブ・ベリンガムのゴールはVARによる確認の結果、チュクエメカのオフサイドを理由に、トビアス・シュティーラー主審によって取り消された。後半にはミカエル・オリーズも負傷し、ピッチを後にした。フランス人選手は足を引きずり始め、相手との接触なしに負傷した後、交代が必要だとバイエルンのベンチに伝えた。84分に代わってレナート・カールが投入された。オリーズは補助具を使わずにロッカールームを出て、ミックスゾーンをゆっくりと歩き、体調についての記者の質問には答えなかった。ただ、エーベルによれば、バイエルンは深刻な診断結果にはならないとみている。

多くの負傷者を抱える中、バイエルンは今後数週間の課題にどう取り組むのか。エーベルは「私たちは撤退しない。どの大会からも退くつもりはない」と語った。