「今、我々に起きていることは、かなり厳しく感じる」と、試合終了後にスポーツ担当役員のマックス・エーベルは語った。ドルトムントとの引き分けは「非常に代償が大きかった」という。

相次ぐ負傷に加え、ジャマル・ムシアラのてんかん、ヴァンサン・コンパニ監督の髄膜刺激に対する懸念、そして最近ではヨシュア・キミッヒの父親の突然の死。実際、今のバイエルンには次々と困難が降りかかっている。「今、我々は多くのことを受け止めなければならない。今日も終了間際に失点した。チームには今、非常に強い立ち直る力が求められている。これまでは信じられないほど見事にそれを示してきたが、今後数週間もそうでなければならない」とエーベルは語った。

ドルトムント戦では、まずサイバリが負傷した。24分には、この試合でそれまで最大の決定機を迎えていた。コンラート・ライマーの見事なスルーパスを受け、モロッコ人選手はドルトムントのGKグレゴール・コベルと1対1になったが、ボールをやや大きく前に出してしまい、飛び出したコベルがいったんクリア。その後のボールをめぐる競り合いで、スイス人GKの頭がサイバリの膝にぶつかり、さらに攻撃的選手の足首も挟み込まれた。

ドルトムント戦でイスマエル・サイバリとセルジュ・ニャブリが負ったけがは？

コベルはこの場面をしのいだ一方、サイバリは苦痛に顔をゆがめて倒れ、治療を受けた。「深刻なけがに見える」とSkyの解説者ローター・マテウスは懸念を示した。その後まもなく、モロッコ人選手は実際にプレー続行を断念。ナサニエル・ブラウンが代わって出場した。

サイバリは試合後、松葉杖を使ってロッカールームを後にした。コンパニ監督の代理を務めたアーロン・ダンクスによれば、「やや重い足首の負傷」の疑いがある。

そのわずか数分後、バイエルンに次の痛手が襲った。セルジュ・ニャブリも突然、左足に異変を感じた。負傷に至った経緯は当初、確認できなかった。攻撃的選手は治療を受けたものの、31分に交代を余儀なくされ、ヨシプ・スタニシッチが投入された。Skyの実況担当ヴォルフ・フースは「右太もも裏の負傷」と伝え、この情報が自身に寄せられたと説明した。

スポーツ担当役員のエーベルは試合後、ミックスゾーンで「現時点で正確な診断は下せないが、2人ともけがはやや大きなものだ」と語った。

ヨナス・ウルビヒも無傷では済まなかった。ドルトムントの先制点かと思われた場面で、カーニー・チュクウェメカの膝がバイエルンのGKウルビヒの顔に当たった。23歳のGKは治療を受けたが、2人のチームメイトとは異なり、プレーを続けることができた。ただ、試合後も顔には擦り傷が残っていた。

ジョーブ・ベリンガムのゴールは、VARによる確認の結果、チュクウェメカのオフサイドを理由にトビアス・シュティーラー主審が取り消した。後半にはミカエル・オリーズも負傷してピッチを後にした。フランス人選手は足を引きずり始め、相手選手との接触がないまま負傷。バイエルンのベンチに交代が必要だと伝え、84分にレナート・カールが代わって出場した。オリーズは補助具を使わずにロッカールームを出て、ゆっくりとミックスゾーンを通過。状態についての記者の質問には答えなかった。ただ、エーベルによると、バイエルンはオリーズについて深刻な診断結果は予想していない。

負傷者が多いなか、今後数週間の試練にどう臨むのかと問われたエーベルは、「我々は出場を取りやめない。どの大会からも撤退しない」と答えた。