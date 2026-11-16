「今週そうなることを願っている」マック・アリスターの父、リヴァプールとの契約交渉開始の見通しを明かす

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アレクシス・マック・アリスターの父で代理人のカルロスは、リヴァプールが今週、新契約に向けた交渉を始めると見込んでいる。MFが新契約を提示されず「とても、とても悲しい」と明かしてから2カ月。アルゼンチン代表のマック・アリスターは苦しい2025-26シーズンから復調し、再びアンドニ・イラオラ監督にとって最も重要な選手の一人となっている。

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マック・アリスターの父、今週のリヴァプールからの連絡を期待

マック・アリスターは今シーズン、リヴァプールで際立った活躍を見せる選手の一人だ。低調だった2025-26シーズンに失っていた活力を取り戻し、イラオラ監督の下で中盤を動かす存在となっている。リヴァプールもその働きに報いる用意があるようだ。父親は、新契約に向けた交渉が数日以内に始まる可能性を明かした。

カルロス・マック・アリスターは「これまでのところ、リヴァプールの経営陣から連絡は受けていないが、今週そうなることを願っている。交渉は間もなく始まる見込みだ」と語った。

「とても悲しい」との告白から大きく状況が変化

今回の進展は、9月からの大きな変化を示している。当時27歳のマック・アリスターは、リヴァプールから新契約を提示できる状況にないと伝えられたことを明かしていた。ドミニク・ソボスライとライアン・フラーフェンベルフがともに契約延長を勝ち取る中、失望を隠さなかった。

「クラブは僕に新契約を提示できる状況にないと知らされた。当然、とても、とても悲しい。僕がこのクラブのために100％を尽くしていることは、誰もが分かっている。毎日の練習でも試合でもそうだ。もちろん、誰にでもあるように、僕にも非常に良い試合も悪い試合もある。でも、いつもベストを尽くしている」

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「ドミニクとライアンが契約を更新したのは、彼らにふさわしいことだから、とてもうれしい。でも同時に、僕には新契約がなかったことを少し悲しく思う」

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アンフィールドでの変化が交渉への道を開く

カルロスは以前から、状況が進展する可能性を示唆していた。 ESPNに語った際 、スポーツディレクターと監督の交代に触れ、「彼の契約はまだ20カ月残っている。リヴァプールではスポーツディレクターが代わり、監督も代わった。状況はまだ検討中で、年末までに動きがあるかもしれない」と話した。

また、家族の意識は引き続きリヴァプールに向いていると強調した。「今、私たちが話題にし、集中しているのはリヴァプールだけだ。それはクラブとリヴァプールのファンに対する敬意だ。一つのクラブに所属しながら、ほかのクラブについて話すことはできない」

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マック・アリスターとリヴァプールの今後は？

マック・アリスターは2023年にブライトンから加入して以来、リヴァプールで166試合に出場し、24ゴール21アシストを記録している。交渉が速やかに進むことを望んでいるだろう。代表戦による中断期間が明けてまず集中するのは、アンフィールドにマンチェスター・ユナイテッドを迎える一戦だ。