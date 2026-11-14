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ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督が、バイエルン・ミュンヘンのFWレナート・カールを金曜夜のセルビアとのUEFAネーションズリーグの試合（3-1）で起用しなかった理由を説明し、10代のカールが依然として自身の構想で大きな役割を担っていると強調した。

クロップ監督はRTLで、ベオグラードでの判断はカールを外すためではなく、初出場のブラヤン・グルダを起用するためだったと強調。「今、ブラヤン・グルダだけ、あるいはレナート・カールだけしかいなかったと想像してほしい。ここに来ていない選手もいるし、彼らもサッカーがうまい」。カールは「素晴らしい」練習をしていたが、「ブラヤン・グルダも同じだった」と語った。

数週間前に行われたクロップ監督の下での初のドイツ代表合宿を負傷により欠席したライプツィヒ所属のグルダは、セルビア戦で代表デビューを果たし、際立ったプレーを見せた。 センターラインから見事な単独突破を見せ、一時は3-0とするゴールで自身の活躍を締めくくった。 クロップ監督は試合後、セルビアの左ウイングバック、ペタル・スカチェフに同情。「すごいことだ。左サイドバックが気の毒だよ！」と語った。

終盤、クロップ監督は次々と選手を交代させた。しかし、カールは起用せず、グルダに代えて左ウイングのサイード・エル・マラを投入した。クロップ監督によると、ケルン所属のエル・マラは本来、デリー・シェルハントに代わって出場する予定だったが、そのときグルダが体に違和感を訴えたという。「グルダがけいれんを起こしたからといって、サイードを呼び戻して『また座ってくれ』と言うわけにもいかない」と説明した。

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一方で、最近バイエルンでその成長をめぐって議論が起きていたカールについては、ドイツ代表でも良い姿を見せたと強調した。クロップ監督によれば、18歳のカールはバイエルンの名誉会長ウリ・ヘーネスが求めていた謙虚さを示したという。カールについて「素晴らしい若者だ。私たちは誰もが、何かしらの面で少しずつ違う。彼は本当に素晴らしい練習をし、チームに完全に溶け込んでいる。今日プレーしなかったのは、同じポジションで、こちらもかなりいいプレーができる選手が出場したからだ」と語った。

次の試合 GER UEFAネーションズリーグ リーグA 14:45 NED 視聴する

レナート・カール、バイエルンで直近の好調ぶり

クロップ監督は「レナート・カールはドイツ代表で試合に出る。そこはまったく心配していない。ただ、今日は違った」と語った。カールがドイツ代表で通算5試合目の出場を果たす次の機会は、月曜夜に訪れる。ドイツ代表はベルリンでオランダと対戦し、UEFAネーションズリーグ準々決勝進出を決める可能性がある。

Getty Images

一時の不調を経て、カールは最近、バイエルンで明らかに調子を上げており、チャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリー戦やブンデスリーガのマインツ05戦では重要なゴールを挙げていた。