共有 GOALをGoogleでフォロー

水曜日のチャンピオンズリーグでマンチェスター・ユナイテッドと2-2で引き分けたスポルティングCP。ブルーノ・フェルナンデスのシュートが不規則に弾んでゴールとなった後、元ユナイテッドDFリオ・ファーディナンドがグラウンド整備担当者を冗談交じりに批判したことを受け、パウロ・フォンセカ監督はジョゼ・アルヴァラーデ・スタジアムのピッチを擁護した。不運な失点はあったものの、指揮官はチームが勇敢に戦い、勝つこともできたと語った。

広告

フォンセカ、ファーディナンドの冗談を受けピッチを擁護

スポルティングCPのパウロ・フォンセカ監督は、元マンチェスター・ユナイテッドDFのリオ・ファーディナンドによるジョゼ・アルヴァラーデ・スタジアムの芝への批判を退けた。ファーディナンドは、水曜日のチャンピオンズリーグで2-2に終わった試合の後半、ブルーノ・フェルナンデスが珍しい形でゴールを決めたことを受け、グラウンド整備担当者はヘッドロックをかけられるだろうとSNSで冗談を飛ばしていた。スポルティングは前半にルイス・スアレスのPKで先制したが、フェルナンデスのPKで追いつかれた。さらにユナイテッド主将の遠距離からのシュートがピッチのくぼみに当たって軌道を変え、GKカイケをすり抜けて逆転を許したものの、終盤にスアレスが同点弾を決めて勝ち点1を手にした。

「芝については、最初の試合でここに来たときに問題があったのは事実だ。しかし今日は状態が良かった」とフォンセカ監督は試合後に主張した。「見てほしい。選手が芝を踏むと、少しめくれることもある。それはまったく普通のことだ。今日は芝の状態が良く、悪い状態ではなかった」

「勝てたかもしれないという思いがある」

ルイ・シウヴァに代わって先発に起用されたGKカイケについても、フォンセカ監督は不規則に弾んだシュートでの失点を責めず、フォンセカ監督は「ピッチ上でボールに起きたあの不運な出来事を除けば、良い試合をした」と語った。ピッチを巡る議論とは別に、このポルトガル人指揮官は、7分間で2失点した後に反撃した選手たちの姿勢を称え、勝利も手の届くところにあったと強調した。

「そうだ、私もそう思う。2点目を許した形は本当に不運だったが、試合に勝てたかもしれないという思いがある」とフォンセカ監督は認めた。「選手たちの勇気が良かったし、失点後の反応も良かった。今、7分間で2失点すれば崩れてしまうチームも多いかもしれないが、我々のチームは再び非常に良い反応を見せた」

広告 広告

戦術の切り替えとスアレスの「苦い思い」

戦術面では、スポルティングは自陣深くで5人の守備ラインを敷き、前からは4人でプレスをかけた。ルイス・ギリェルメとドゥンビアを活用し、ハリー・マグワイアとユナイテッドのマンツーマン守備をかわした。指揮官から称賛を受けた一方、2得点を挙げたスアレスは、序盤にPKを失敗した後に2度ゴールを決めながら、ホームで勝ち点を落としたことが悔しいと認めた。

Related Topics

「苦い思いを抱えてここを去ることになる」と、スアレスは『Sport TV』に語った。「我々は誠実に戦ったが、後半の入りが悪く、相手に自由を与えすぎて2点を奪われた。90分間を通して戦わなければならない」

スポルティング、ポルトとの大一番へ切り替え

自身の交代策に対するファンの批判は把握していないと述べたフォンセカ監督は、すぐに日曜日の国内リーグの大一番、プリメイラ・リーガ首位FCポルトとのアウェー戦に目を向けた。

広告

「これからFCポルト戦について考える。まだその試合については考えていなかった。重要な試合であることは否定できない」とフォンセカ監督は語った。スアレスも「リーグ首位とのもう一つの試合だ。我々にとって大きな挑戦になる」と付け加えた。