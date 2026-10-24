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マンチェスター・シティのプレミアリーグ開幕からの連勝は、ヴィラ・パークで止まった。ニコラス・ジャクソンの決定力を生かしたウナイ・エメリ監督率いるチームが、2-1の見事な勝利を収めた。敗戦後、主将のルベン・ディアスは、ミッドランズでの失意の午後を振り返り、アウェーチームがホームチームの戦術変更への対応にあまりにも時間を要したと認めた。

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ミッドランズで失意の午後

マンチェスター・シティは今季リーグ戦初黒星を喫した。鋭い攻撃を見せたアストン・ヴィラが、アウェーチームの開幕からの全勝記録に終止符を打った。ヴィラ・パークでの一戦はエメリ監督の就任4周年に重なり、チームはマンチェスター・シティとの直近7試合で5勝目を挙げて節目を祝った。

先制点は、ヴィラ主将ジョン・マッギンがマルク・グエイの集中力を欠いたプレーを突いたことから生まれた。DFの大きくなったトラップを逃さず、マッギンはジャクソンにパス。ジャクソンは落ち着いてエリオット・アンダーソンをかわし、ジャンルイジ・ドンナルンマの脇を抜く強烈なシュートを決めた。シティは反撃を強め、後半早々に同点に追いつく。アーリング・ハーランドがイリマン・エンディアイの右サイドからのクロスに高く跳び、ヘディングで押し込んだ。しかし、同点の状態はわずか8分で終わった。途中出場のイブラヒム・エンバイエが低いボールを送ると、ジャクソンがダイレクトで合わせ、シュートはGKの左手の下を抜けた。

立ち上がりの鈍さを振り返り、主将のディアスはチームが試合への対応に苦しんだと認めた。ポルトガル代表のディアスは『TNT Sports』にこう語った。「悔しい。僕たちは懸命に戦ったと思う。前半最初の10～15分は試合に入るまで時間がかかった。相手が布陣を変えてきたので、適応するのに時間が必要だった。それでも戦い、チャンスもあったが、相手は2度の攻守の切り替えから2点を決めた。非常に効率的だった。改善の余地がある。もっと良くならなければならない」

戦術面での苦戦と攻守の切り替えからの失点

『Opta』によると、アストン・ヴィラは2016年12月のリヴァプール以来、マンチェスター・シティとのプレミアリーグでの対戦に3連勝した初のチームとなった。さらに、エメリ監督率いるチームは、2023年2月にトッテナムが達成して以来、ホームでのシティとのリーグ戦に4連勝した初のチームとなっている。

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ディアスは、2失点目のタイミングがチームの士気に大きな打撃を与えたことをすぐに認める一方、結果にかかわらず戦い続けた仲間を称えた。「起きたことは仕方がない。何が起きても、僕たちはそれに対応しなければならない」とディアスは説明した。「チームはとてもよく反応した。2点目は、同点に追いついた直後だったので厳しかった。それでも前に進み、チャンスをつくろうとした。今日は僕たちの日ではなかったが、前進し続ける。何度も脅威を与えられたと思う。シュートを決められなくても、危険な位置までは入り込めていた。ただ、そこからプレーにつなげられなかった。最後まで戦い続けた仲間たちを称えたい」

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順位表への影響とチェルシーの記録

この勝利はアストン・ヴィラにとって大きな弾みとなった。今季プレミアリーグでのホーム初勝利を挙げ、勝ち点11で6位に浮上した。一方、敗れたマンチェスター・シティは勝ち点21で首位を維持し、得失点差でアーセナルを上回っている。

マンチェスター・シティの敗戦によって、プレミアリーグの歴史的な記録も守られた。2005-06シーズンにジョゼ・モウリーニョ監督率いるチェルシーが打ち立てた、開幕から9連勝を記録した唯一のチームという記録だ。シティがヴィラ・パークで記録達成を逃したことで、チェルシーの伝説的な記録はもう1シーズン破られずに残ることになった。

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次に待つブライトンとの連戦

マンチェスター・シティにこの敗戦を引きずる時間は長くない。来週にはブライトンとの2連戦が待っている。エンツォ・マレスカ監督率いるチームは水曜日にリーグカップ4回戦でブライトンをホームに迎え、土曜日にはプレミアリーグで再びエティハド・スタジアムに迎える。

今後の試合について、ディアスはこう締めくくった。「また強豪との対戦だ。プレースタイルも違うので、それに適応し、そのうえで自分たちに集中する。それが一番大事だ。僕たちの闘志と勝利への意欲に集中したい」