「試合前に選手たちにこう言ったんだ。私はこれまでの人生でいくつかの試合を指揮してきた。でも、ゲーゲンプレスが爆発した試合で内容が悪かったものは一度も見たことがない。今日はそのゲーゲンプレスがまさに爆発していた」と、木曜夜の試合終了後にZDFでクロップは、ボールを持っていない場面での選手たちの振る舞いを称賛した。

「今すぐ浮かれるつもりはないが、立ち上がりは非常に良かったし、ボール奪取からもう何点か取れていてもおかしくなかった……。あのボール回しは本当にクレイジーだった」と、クロップは続けた。90分を通してDFBチームが支配したこの試合では、決定機を何度も逃した影響で、39分にMFトム・ビショフが均衡を破って先制点を決めるまで時間を要した。

「ペナルティーエリア内でのポジショニング全体が信じられない。大事なのは、私たちが勇気を持つことだ」と、クロップは1-0の場面について強調。さらに、自身のスタイルにとって極めて重要で、この日のセルビア戦で非常にうまく機能したゲーゲンプレスについては「全員でボールを奪い返せるなら、あらゆる自由、あらゆる大胆さ、どんなリスクも取ることができる」と語った。一方、バイエルンのスター、ビショフは、ドイツ代表2試合目で決めた初ゴール後の喜びについて冗談交じりに「膝スライディングで、もう膝が痛いよ。でも、それも受け入れる。言葉にできない感覚だった」と話した。

ユルゲン・クロップはセルビア戦でのDFBチームの守備について何と語ったのか？

一方でクロップは、2人のセンターバック、ヴァルデマール・アントンとマリック・ティアウを中心とした最終ラインの出来も称えた。「最終ラインは素晴らしく前に出て守っていた。守備では傑出していたし、ボールを持てば本当に見事なサッカーをしていた」と59歳の指揮官は述べた。

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先制点を演出した圧巻のフロリアン・ヴィルツは、後半開始からしばらくした頃に非常に見応えのあるプレーから2-0の決勝点を決め、これでクロップ体制初勝利を決定づけた。「コンパクトに守れれば、ピッチにフットボーラーを並べることができる。今日のフットボールと姿勢のミックスは最高だった。これが私たちのベンチマークでなければならない。これこそが私たちの望むものだ」と、新たなDFB監督は語り、自身の就任3試合目で見せたこのパフォーマンスを今後の基準として選手たちを評価していく考えを示した。

クロップは、ここまでで最も力の劣る相手だったセルビアが、自分たちのチームを「ある部分ではそこまで苦しめてこなかった」と認めつつも、同時にこう断言した。「ゲーゲンプレスを絡めた私たちの攻撃アクションは、どんな相手にも通用する」

日曜日、DFBチームはギリシャとのアウェーでの再戦で、間違いなくより厳しい試練に直面するだろう。先週末にアウクスブルクで行われた第1戦を1-0で制したギリシャは、木曜日に自分たちもオランダと2-2で引き分け、ネーションズリーグAリーグ・グループ2で3試合7ポイントとして首位に立っている。ドイツは勝ち点4で現在3位だ。