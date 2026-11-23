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最近までイタリアで一部から厳しい批判を受けていたニック・ヴォルテマーデだが、好パフォーマンスを見せたことで評価が一変した。週末のユヴェントス対FCヴェネツィアの4-0の快勝でセンターフォワードとして申し分ないプレーを披露し、イタリアのメディアから高い評価を受けた。

「注目すべきは、今日のヴォルテマーデのプレーが比類のないものだったことだ」とガゼッタ・デロ・スポルトは記した。同紙は、24歳のヴォルテマーデが途中出場の選手として「初めて得点に直接関与した。彼が投入されるとチームのプレーが変わり、より流動的で自信に満ちたプレーを見せた」と評した。

実際、ヴォルテマーデは期待外れの前半を終えたユヴェントスのプレーに、決定的な勢いをもたらした。ハーフタイムから出場すると、自ら先制点を挙げ、59分にはトゥーン・コープマイネルスの2点目をアシスト。続いてフアン・カバル（65分）とランダル・コロ・ムアニ（71分、PK）が勝利を決定づけた。 ヴォルテマーデはそのPKをチームメイトに譲った。

ほかのイタリアメディアも、彼が試合に与えた影響を強調した。ラ・レプッブリカは「ヴォルテマーデが試合を変えた」と評した。コリエレ・デラ・セラは、彼の投入前後のチームについて「悪夢のような前半だった。だが、ヴォルテマーデがピッチに入り、ユーヴェを目覚めさせた」と的確に描写した。

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この好評価は、自身の成長に対するヴォルテマーデの見方とも一致する。昨夏、ニューカッスル・ユナイテッドからユヴェントスへ期限付き移籍した後、当初はイタリアでの適応に苦しんでいた。

しかし現在は、順調に前進していると感じている。「ここ数試合は個人的にかなりうまくいっていて、どんどん良くなっている。徐々に適応できている」と、最近Skyで語った。数字もそれを裏づけている。主に途中出場ながら、公式戦14試合で5得点3アシストを記録している。