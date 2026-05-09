今日のロイヤル・チャレンジャーズ・ベンガルール対ムンバイ・インディアンズの視聴方法：ライブ配信、テレビチャンネル、開始時間

GOALが、本日行われるロイヤル・チャレンジャーズ・ベンガルール対ムンバイ・インディアンズの試合を視聴する方法について、知っておくべき情報をすべてお届けします。英語でのライブ配信はこちらでご覧いただけます。

試合プレビュー

ロイヤル・チャレンジャーズ・ベンガルール（RCB）とムンバイ・インディアンズ（MI）は5月10日、ライプールの中立地で対戦する。両チームともプレーオフ進出へ勝ち点が必要だ。 RCBは心理的な優位を持ってこの試合に臨む。今シーズン前回の対戦では、240ランという高得点の猛攻で18ラン差の勝利を収めているからだ。その勝利の礎を築いたのはヴィラット・コーリとフィル・ソルトだったが、今や注目はライプールの広い外野に移っている。そこでは、より戦術的なランと規律ある投球が求められるだろう。

ムンバイの課題はシンプルだ。ラジャト・パティダールの攻撃を封じ、ジャスプリット・ブムラが広い外野を生かしミスを誘う。スリヤクマール・ヤダヴらパワーヒッターは、前回より計算された打撃でRCBのスピン罠を回避しなければならない。 バランスが取れたこのピッチでは、夏の暑さの中、どちらの投手陣が長打を許さないかが勝敗を分ける。

ロイヤル・チャレンジャーズ・ベンガルール 対 ムンバイ・インディアンズ 試合開始時間

🏟️ 会場： シャヒード・ヴィール・ナラヤン・シン国際スタジアム（ライプール） ⏰ 開始時間： 午後7時30分（IST）

ロイヤル・チャレンジャーズ・ベンガルール対ムンバイ・インディアンズの試合は、2026年5月10日午後7時30分（インド標準時）開始予定です。

🇬🇧 英国での視聴方法

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🌏 IPL 2026の世界中での放送

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