今日のロイヤル・チャレンジャーズ・ベンガルール対サンライザーズ・ハイデラバード戦の視聴方法：ライブ配信、テレビ放送局、開始時間

GOALが、本日のロイヤル・チャレンジャーズ・ベンガルール対サンライザーズ・ハイデラバード戦の視聴方法に関する必要な情報をすべてお届けします。英語でのライブ配信はこちらでご覧いただけます。

試合プレビュー

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ラジャト・パティダル主将率いるRCBは、タイトル防衛の幕開けを印象的な勝利で飾りたいところだ。注目は依然としてヴィラット・コーリに集まっている。短い休養を経て競技クリケットに復帰する彼の姿は、開幕戦の最大の目玉となっている。フィル・ソルトの攻撃性とティム・デイヴィッドの決定力を兼ね備えたチーム構成により、RCBは手強い存在となっている。

戦術家パット・カミンズがキャプテンを務めるサンライザーズ・ハイデラバードは、記録的な得点を叩き出した2024年シーズンの記憶をまだ鮮明に覚えている。トップオーダーにトラヴィス・ヘッドとアビシェク・シャルマという爆発力のある二人組を擁するSRHは、ベンガルールのお祝いの場を台無しにするだけの火力を備えている。彼らはリーグで最も危険な打線としての地位を再び確立しようと意気込んでいる。

RCBの投手陣は大幅な強化を果たし、ジョシュ・ヘイズルウッドに加え、経験豊富なブヴネーシュワル・クマール、そして独特のスリングアクションを持つヌワン・トゥシャラが加わった。かつての所属チームであるSRHを相手に「ブヴィ」が投球する姿は、この一戦に詩的な趣を添える。

ロイヤル・チャレンジャーズ・ベンガルール 対 サンライザーズ・ハイデラバード 試合開始時間

🏟️ 会場： M・チナスワミー・スタジアム（バンガロール） ⏰ 開始時間： 午後7時30分（IST）

ロイヤル・チャレンジャーズ・ベンガルール対サンライザーズ・ハイデラバードの今日の試合は、2026年3月28日午後7時30分（インド標準時）に開始されます。

🇬🇧 英国でIPL 2026を観戦する方法

すでにSkyをご利用のお客様は、いつでもオンラインまたは「My Sky」アプリを通じてSky Sportsを追加できます。このパッケージは、Sky Stream付きで月額22ポンドからご利用いただけます。追加料金なしでSky Sports+が含まれており、これにより、さまざまなスポーツのライブ中継をさらに多く視聴することができます。Sky Sportsアプリを使えば、外出先でもスポーツのライブ中継をダウンロードして視聴することができ、iPhone、iPad、Androidでご利用いただけます。

Skyの契約者でない方でも、NOW TVを利用して試合をストリーミング視聴できます。熱心なスポーツファン向けに様々なプランが用意されており、その中には「スポーツ・デイ・メンバーシップ」も含まれます。これは14.99ポンドで24時間、全12のSky Sportsチャンネルにアクセスできるプランです。 NOWの「フルフレキシブル」スポーツ会員プランも、同様にSky Sportsを無制限に視聴できますが、有効期間は30日間です。月額£34.99で、月単位の期間終了前に解約しない限り自動更新されます。

また、「12ヶ月セーバー」プランもあり、月額27.99ポンドと20％割引になります。ただし、最低12ヶ月の契約期間が必要です。最低契約期間終了後は、解約しない限り月額34.99ポンドで自動更新されます。

🇺🇸 米国およびカナダでIPL 2026を視聴する方法

Willow TVはクリケット専門の放送局であり、米国におけるIPLの独占配信元です。ここでは、試合のライブ配信や録画配信が利用でき、ファンは試合の展開をリアルタイムで追うことができます。さらに、このプラットフォームでは詳細な試合分析、解説、ハイライトも提供されており、視聴体験をより充実したものにしてくれます。

FuboTVは、Willow TVを含む高品質なストリーミングサービスであり、IPLをはじめとする幅広いスポーツコンテンツへのアクセスを提供しています。Fuboでは複数のサブスクリプションプランを用意しており、その中には新しい「Fubo Sports」プランも含まれています。このプランは初月が45.99ドル、2ヶ月目以降は月額55.99ドルです。 ESPN Unlimited、ESPN2、ESPNews、ESPNU、NFL Network、Tennis Channelに加え、ABC、CBS、Foxなどのローカルネットワークを含む28以上のチャンネルを網羅し、シンプルでスポーツに特化した構成となっています。その他のFuboプランは月額84.99ドルからで、すべてのプランにおいて新規加入者向けに7日間の無料トライアルが利用可能です。このストリーミングサービスは、プロレスファンやスポーツファン全般にとって迷う余地のない選択肢です。

🇦🇺 オーストラリアでIPL 2026を視聴する方法

IPL 2026の全試合は、テレビのFox Cricketチャンネルでご覧いただけます。Foxを契約しておらず、契約する予定もない場合は、スポーツストリーミング専門サービスのKayo Sportsでも今年のトーナメントを配信します。サブスクリプションプランは2種類あります。詳細については以下の通りです：

Kayo Standard

個人視聴者向けに設計されたエントリーレベルのプランです。

料金： 月額29.99ドル

月額29.99ドル 同時視聴数： 1画面

1画面 画質： ハイビジョン（最大1080p）

ハイビジョン（最大1080p） 主な機能：50種目以上のスポーツすべてにフルアクセス、SplitView（1つの画面で複数の試合を視聴可能）、契約期間の縛りなし。

Kayo Premium

これは最上位プランで、ご家庭や最高の視聴体験を求める方を対象としています。

価格： 月額45.99ドル

月額45.99ドル 同時ストリーミング： 2画面

2画面 画質：4K Ultra HD （一部のコンテンツおよび対応デバイスにて）

（一部のコンテンツおよび対応デバイスにて） 主な特長：スタンダードプランの全機能に加え、4Kストリーミングと同時視聴枠が1つ追加されます。

🌏 IPL 2026の全世界での放送

国 ネットワーク／ストリーミング 🇿🇦 南アフリカ SuperSport 🇦🇺 オーストラリア Foxtel、Kayo Sports、YuppTV 🇨🇦 カナダ Willow TV、YuppTV、SlingTV 🌎 カリブ海・ラテンアメリカ フロー・スポーツ、YuppTV 🇫🇷 フランス YuppTV 🇮🇳 インド JioCinema、Disney Plus Hotstar 🌍 中東 Noon

🛜 VPNを使えば、どこからでもIPL 2026を視聴可能

お住まいの地域でIPLの試合をライブで視聴できない場合や、旅行中の方は、VPNを利用すればどこからでも試合の模様を視聴できます。VPNは安全な接続を確立し、地理的な制限を回避して、お気に入りのストリーミングサービスにどこからでもアクセスできるようにします。

NordVPNの利用を強くおすすめしますが、その他の選択肢については、詳細なVPNガイドもご参照ください。