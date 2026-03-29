今日のラクナウ・スーパー・ジャイアンツ対デリー・キャピタルズの試合の視聴方法：ライブ配信、テレビ放送局、開始時間

GOALが、本日行われるラクナウ・スーパー・ジャイアンツ対デリー・キャピタルズの試合を視聴する方法について、知っておくべき情報をすべてお届けします。英語でのライブ配信はこちらでご覧いただけます。

試合プレビュー

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この一戦は、両チームにとって単なるシーズン開幕戦にとどまらず、重要な選手交流を伴う戦術的なチェスのような対決となる。オフシーズンの大型移籍により、リシャブ・パントはデリーからLSGのキャプテンに就任し、KLラフルはデリー・キャピタルズの打線を率いることになった。両チームとも、2025年の「中位チーム」というレッテルを剥がし、第19回大会で早期に優位に立ちたいと切望している。

ラクナウは、昨季7位という不本意な結果に終わったため、今シーズンは証明すべきものがある。ジャスティン・ランガーヘッドコーチの指導の下、スーパー・ジャイアンツはチームバランスを見直すべく戦力を再構築した。 ベテランの速球投手モハメド・シャミを獲得し、若く爆発的なスピードを誇るマヤンク・ヤダヴと共に攻撃陣を率いることで、LSGは紙面上では最も脅威的な投手陣の一つを手に入れた。爆発力のあるミッチェル・マーシュとニコラス・プーランを擁する上位打線を武器に、ホームチームはラクナウ特有のグリップの効くピッチを活用して相手を封じ込め、圧倒的な得点を挙げることを狙う。

一方、デリー・キャピタルズは、プレーオフ進出をわずかに逃し5位で終わった2025年の粘り強いシーズンを糧に、さらなる飛躍を目指している。 戦術家アクサル・パテルが指揮を執るデリーの戦略は、サブコンチネンタルのコンディションに完璧に適合したスピン中心の布陣に重点を置いているようだ。クルディープ・ヤダヴとアクサルのコンビは依然として最大の戦力であり、ニティシュ・ラナの加入は、一貫性に欠けることが多かった中盤打線に待望の安定感をもたらした。ミッチェル・スタークが先発快速投手陣を率いるDCは、LSGの本拠地において、その強打者たちに挑むために必要な多彩な戦力を備えている。

ラクナウ・スーパー・ジャイアンツ対デリー・キャピタルズ 試合開始時間

🏟️ 会場： バラト・ラトナ・シュリ・アタル・ビハリ・ヴァジパイー・エカナ・クリケット・スタジアム（ラクナウ） ⏰ 開始時間： 午後7時30分（インド標準時）

ラクナウ・スーパー・ジャイアンツ対デリー・キャピタルズの今日の試合は、2026年4月1日午後7時30分（インド標準時）に開始されます。

🇬🇧 英国でIPL 2026を視聴する方法

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🇺🇸 米国・カナダでIPL 2026を視聴する方法

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1画面 画質： ハイビジョン（最大1080p）

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