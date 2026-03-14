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今日のヘルタ・ベルリン対VfLボーフム戦、RTLかSkyで生中継：2. ブンデスリーガの注目カードを無料放送やライブストリームで放送するのはどこ？

2. ブンデスリーガでは、土曜日の夜、ヘルタ・ベルリンがVfLボーフムと注目の一戦を繰り広げる。しかし、試合はどこで行われるのだろうか？SPOXがその場所をお教えする。

土曜日の夜には、例年通り2部リーグの注目カードが行われる。2. ブンデスリーガ第26節の一戦として、ヘルタ・ベルリンがVfLボーフムと対戦する。キックオフは20時30分、ベルリンのオリンピアスタジアムで行われる。

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SPOXは本記事で、今日の試合をテレビやライブストリームで視聴する方法をご紹介します

今日のヘルタ・ベルリン対VfLボーフム戦、RTLかSkyか：2. ブンデスリーガの注目カードを無料放送やライブストリームで放送するのはどこ？

サッカーファンに朗報：ヘルタ・ベルリン対VfLボーフムの2.ブンデスリーガの注目試合が、無料テレビでも放送されます。RTLがテレビでこの試合をライブ中継します。

放送は20時15分からプレショーで始まります。司会のフロリアン・ケーニヒと解説者のフェリックス・クロースが番組を進行します。フィールドリポーターとしてヤナ・ヴォスニツァが担当し、マルコ・ハーゲマンが試合の実況を行います。

オンラインで試合を観戦したい方は、ストリーミングプラットフォーム「RTL+」でライブストリームを視聴できます。ただし、これには有料のサブスクリプションが必要です。

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ヘルタ・ベルリン
BSC
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ボーフム
BOC

同時に、この試合は有料テレビ局「Sky」でも放送されます。Skyは2.ブンデスリーガの全試合をライブ中継しています。Sky Sport Bundesliga 2では20時からすでにプレレポートが始まります。さらに、この注目の試合はSky Sport Top Eventでも放送されるほか、対応するテレビがあればSky Sport Bundesliga UHDでUHD画質でも視聴可能です。

ライブストリームでは、SkyGoおよびWOWのサービスも利用可能です。Sky経由で試合を視聴する場合も、有料のサブスクリプションが必要です。

今週のトピック：ヘルタ・ベルリンに何が起きたのか？

ヘルタにとって、今シーズンはほぼ終わりを告げたと言えるだろう。ここ最近の不安定なパフォーマンスにより、「アルテ・ダム（ヘルタの愛称）」の昇格は遥か彼方へと遠のいてしまった。確かに、首都のチームは先週末、ミュンスターで土壇場の勝利を収めたが、この成功が昇格圏への追い風となることはもうないだろう。ベルリンのチームはすでに、昇格プレーオフ圏から8ポイントも離されている。 しかし、ステファン・ライトル監督率いるチームは、ホームのオリンピアスタジアムで3連勝を飾り、チームの自信を取り戻したいと考えている。

今週のトピック：VfLボーフムで何が起きたのか？ 

一方、VfLにとっては全く別の要素が鍵となる。ウヴェ・レスラー監督率いるチームは、先週土曜日の1.FCカイザースラウテルン戦での重要な勝利を受け、残留に向けて次のステップを踏み出し、1週間で2度目となるビッグマッチでも勝利を収めたいと考えている。これにより、ボーフムは降格の危機からさらに距離を置き、中位圏での地位を確固たるものにすることができるだろう。

ヘルタ・ベルリン vs. VfLボーフム：キックオフ時間

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2. ブンデスリーガ - 2. ブンデスリーガ
Olympiastadion

ヘルタ・ベルリン vs. VfLボーフム：スタメン

ヘルタ・ベルリン vs ボーフム 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • S. Leitl

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • U. Roesler

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

ヘルタ・ベルリン vs. VfLボーフム：最近の調子

BSC
-直近成績

ゴールを許す
9/11
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
5/5

BOC
-直近成績

ゴールを許す
6/6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
4/5

ヘルタ・ベルリン vs. VfLボーフム：直接対決の戦績

BSC

直近の 5 試合

BOC

1

Win

2

引分け

2

勝利

8

得点

9
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
5/5

ヘルタ・ベルリン対VfLボーフム：順位表

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