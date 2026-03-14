今日のヘルタ・ベルリン対VfLボーフム戦、RTLかSkyで生中継：2. ブンデスリーガの注目カードを無料放送やライブストリームで放送するのはどこ？

土曜日の夜には、例年通り2部リーグの注目カードが行われる。2. ブンデスリーガ第26節の一戦として、ヘルタ・ベルリンがVfLボーフムと対戦する。キックオフは20時30分、ベルリンのオリンピアスタジアムで行われる。

SPOXは本記事で、今日の試合をテレビやライブストリームで視聴する方法をご紹介します。

今日のヘルタ・ベルリン対VfLボーフム戦、RTLかSkyか：2. ブンデスリーガの注目カードを無料放送やライブストリームで放送するのはどこ？

サッカーファンに朗報：ヘルタ・ベルリン対VfLボーフムの2.ブンデスリーガの注目試合が、無料テレビでも放送されます。RTLがテレビでこの試合をライブ中継します。

放送は20時15分からプレショーで始まります。司会のフロリアン・ケーニヒと解説者のフェリックス・クロースが番組を進行します。フィールドリポーターとしてヤナ・ヴォスニツァが担当し、マルコ・ハーゲマンが試合の実況を行います。

オンラインで試合を観戦したい方は、ストリーミングプラットフォーム「RTL+」でライブストリームを視聴できます。ただし、これには有料のサブスクリプションが必要です。

同時に、この試合は有料テレビ局「Sky」でも放送されます。Skyは2.ブンデスリーガの全試合をライブ中継しています。Sky Sport Bundesliga 2では、20時からすでにプレレポートが始まります。さらに、この注目の試合はSky Sport Top Eventでも放送されるほか、対応するテレビがあればSky Sport Bundesliga UHDでUHD画質でも視聴可能です。

ライブストリームでは、SkyGoおよびWOWのサービスも利用可能です。Sky経由で試合を視聴する場合も、有料のサブスクリプションが必要です。

今週のトピック：ヘルタ・ベルリンに何が起きたのか？

ヘルタにとって、今シーズンはほぼ終わりを告げたと言えるだろう。ここ最近の不安定なパフォーマンスにより、「アルテ・ダム（ヘルタの愛称）」の昇格は遥か彼方へと遠のいてしまった。確かに、首都のチームは先週末、ミュンスターで土壇場の勝利を収めたが、この成功が昇格圏への追い風となることはもうないだろう。ベルリンのチームはすでに、昇格プレーオフ圏から8ポイントも離されている。 しかし、ステファン・ライトル監督率いるチームは、ホームのオリンピアスタジアムで3連勝を飾り、チームの自信を取り戻したいと考えている。

今週のトピック：VfLボーフムで何が起きたのか？

一方、VfLにとっては全く別の要素が鍵となる。ウヴェ・レスラー監督率いるチームは、先週土曜日の1.FCカイザースラウテルン戦での重要な勝利を受け、残留に向けて次のステップを踏み出し、1週間で2度目となるビッグマッチでも勝利を収めたいと考えている。これにより、ボーフムは降格の危機からさらに距離を置き、中位圏での地位を確固たるものにすることができるだろう。

ヘルタ・ベルリン vs. VfLボーフム：キックオフ時間

ヘルタ・ベルリン vs. VfLボーフム：スタメン

ヘルタ・ベルリン vs ボーフム 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー S. Leitl 予想スタメン 控え選手 マネージャー U. Roesler

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

ヘルタ・ベルリン vs. VfLボーフム：最近の調子

ヘルタ・ベルリン vs. VfLボーフム：直接対決の戦績

ヘルタ・ベルリン対VfLボーフム：順位表

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