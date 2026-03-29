今日のパンジャブ・キングス対グジャラート・タイタンズ戦の視聴方法：ライブ配信、テレビ放送局、開始時間

GOALが、本日のパンジャブ・キングス対グジャラート・タイタンズ戦の視聴方法に関する必要な情報をすべてお届けします。英語でのライブ配信はこちらでご覧いただけます。

試合プレビュー

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IPL 2026シーズンの第4戦となるこの試合は、両チームにとって極めて重要な意味を持つ。パンジャブは、昨年惜しくも準優勝に終わった悔しさを糧に巻き返しを図り、グジャラートは2025年のエリミネーターで敗れた後、再び支配力を取り戻すことを目指している。両チームの対戦成績は3勝3敗と互角であり、この一戦は激化するライバル関係における決着をつける戦いとなる。

シュレヤス・アイヤーのキャプテンシーとリッキー・ポンティング監督の戦術的指導の下、PBKSは未完の課題を抱えて今シーズンに臨む。2025年に首位を走りながら決勝でわずか6ラン差で敗れた彼らは、安定性を重視し、21人の主力選手を留任させた。

シュブマン・ギルを筆頭とするタイタンズは、依然としてリーグ屈指のバランスの取れたチームだ。彼らは、昨年のオレンジキャップ獲得者であるサイ・スダルサン（759ラン）を擁する打線を特にサポートするため、マシュー・ヘイデンをバッティングコーチに任命し、スタッフ陣を強化した。

パンジャブ・キングス対グジャラート・タイタンズ 試合開始時間

🏟️ 会場： PCAスタジアム（ニューチャンディガル） ⏰ 開始時間： 午後7時30分（IST）

パンジャブ・キングス対グジャラート・タイタンズの本日の試合は、2026年3月31日 午後7時30分（IST）に開始されます。

🇬🇧 英国でIPL 2026を観戦する方法

すでにSkyをご利用のお客様は、いつでもオンラインまたは「My Sky」アプリからSky Sportsを追加できます。Sky Streamを含むパッケージは月額22ポンドからご利用いただけます。追加料金なしでSky Sports+が含まれており、これにより、さまざまなスポーツのライブ中継をさらに多く視聴することができます。Sky Sportsアプリを使えば、外出先でもスポーツのライブ中継をダウンロードして視聴することができ、iPhone、iPad、Androidでご利用いただけます。

Skyの契約者でない方も、NOW TVで試合をストリーミング視聴できます。熱心なスポーツファン向けに様々なプランが用意されており、その中には「スポーツ・デイ・メンバーシップ」も含まれます。これは14.99ポンドで24時間、全12のSky Sportsチャンネルにアクセスできるプランです。 NOWの「フルフレキシブル」スポーツ会員プランも、Sky Sportsへの無制限アクセスを提供しますが、期間は30日間となります。月額£34.99で、月単位の期間終了前に解約しない限り自動更新されます。

また、「12ヶ月セーバー」プランもあり、月額27.99ポンドと20％割引になります。ただし、最低12ヶ月の契約期間が必要です。最低契約期間終了後は、解約しない限り月額34.99ポンドで自動更新されます。

🇺🇸 米国およびカナダでIPL 2026を視聴する方法

Willow TVはクリケット専門の放送局であり、米国におけるIPLの独占配信元です。ここでは、試合のライブ配信や録画配信が利用でき、ファンは試合の展開をリアルタイムで追うことができます。さらに、このプラットフォームでは詳細な試合分析、解説、ハイライトも提供されており、視聴体験をより充実したものにしてくれます。

FuboTVは、Willow TVを含む高品質なストリーミングサービスであり、IPLをはじめとする幅広いスポーツコンテンツへのアクセスを提供しています。Fuboでは複数のサブスクリプションプランを用意しており、その中には新しい「Fubo Sports」プランも含まれています。このプランは初月が45.99ドル、2ヶ月目以降は月額55.99ドルです。 ESPN Unlimited、ESPN2、ESPNews、ESPNU、NFL Network、Tennis Channelに加え、ABC、CBS、Foxなどのローカルネットワークを含む28以上のチャンネルを網羅し、シンプルでスポーツに特化した構成となっています。その他のFuboプランは月額84.99ドルからで、すべてのプランにおいて新規加入者向けに7日間の無料トライアルが利用可能です。このストリーミングサービスは、プロレスやスポーツ全般のファンにとって迷う余地のない選択肢です。

🇦🇺 オーストラリアでIPL 2026を視聴する方法

IPL 2026の全試合は、テレビのFox Cricketチャンネルでご覧いただけます。Foxを契約しておらず、契約する予定もない場合は、スポーツストリーミング専門サービスのKayo Sportsでも今年のトーナメントを配信します。サブスクリプションプランは2種類あります。詳細については以下の通りです：

Kayo Standard

個人視聴者向けに設計されたエントリーレベルのプランです。

料金： 月額29.99ドル

月額29.99ドル 同時視聴数： 1画面

1画面 画質： ハイビジョン（最大1080p）

ハイビジョン（最大1080p） 主な機能：50種目以上のスポーツすべてにフルアクセス、SplitView（1つの画面で複数の試合を視聴可能）、契約期間の縛りなし。

Kayo Premium

これは最上位プランで、ご家庭や最高の視聴体験を求める方を対象としています。

価格： 月額45.99ドル

月額45.99ドル 同時ストリーミング： 2画面

2画面 画質：4K Ultra HD （一部のコンテンツおよび対応デバイスにて）

（一部のコンテンツおよび対応デバイスにて） 主な特長：スタンダードプランの全機能に加え、4Kストリーミングと同時視聴枠が1つ増えます。

🌏 IPL 2026の全世界での放送

国 ネットワーク／ストリーミング 🇿🇦 南アフリカ SuperSport 🇦🇺 オーストラリア Foxtel、Kayo Sports、YuppTV 🇨🇦 カナダ Willow TV、YuppTV、SlingTV 🌎 カリブ海・ラテンアメリカ フロー・スポーツ、YuppTV 🇫🇷 フランス YuppTV 🇮🇳 インド JioCinema、Disney Plus Hotstar 🌍 中東 Noon

🛜 VPNを使えば、どこからでもIPL 2026を視聴可能

お住まいの地域でIPLの試合をライブで視聴できない場合や、旅行中の方は、VPNを利用すればどこからでも試合の模様を視聴できます。VPNは安全な接続を確立し、地理的な制限を回避して、お気に入りのストリーミングサービスにどこからでもアクセスできるようにします。

NordVPNの利用を強く推奨しますが、その他の選択肢については、詳細なVPNガイドもご参照ください。