今日のデリー・キャピタルズ対ムンバイ・インディアンズ戦の視聴方法：ライブ配信、テレビ放送局、開始時間

デリー・キャピタルズ対ムンバイ・インディアンズの試合を英語でのライブ配信で視聴できる方法をご紹介します。GOALが、本日の試合の視聴方法に関する必要な情報をすべてお伝えします。

試合プレビュー

Getty Images

IPL第8戦となるこの試合は、成功への道筋が大きく異なる2チームが対戦する。ホームの要塞で戦うデリーは、伝統的にスピン投手に有利なピッチを活かすことを狙う一方、ムンバイは、T20ワールドカップでの優勝に貢献したインド人主力選手4人を擁し、その勢いに乗って、おなじみの強力なメンバーを率いて臨む。

デリー・キャピタルズにとって、注目すべきはアクサル・パテルの戦術的リーダーシップだ。アクサルとクルディープ・ヤダヴという世界クラスのスピン投手デュオを擁するボウリング陣を軸に、デリーの主な目標は中盤のオーバーでムンバイの中盤打線を封じ込めることにある。トップオーダーをKLラフルが率いる打線は、新たな安定感を見出している。 攻撃的なニティシュ・ラナと、試合を決める力を持つトリスタン・スタブスのサポートを受け、DCはスリリングなデリーのピッチで、自軍のスピナー陣が守り切れるような得点を狙う。

ハーディク・パンディヤがキャプテンを務めるムンバイ・インディアンズは、紙面上では依然として最も脅威的なチームだ。インドクリケット界の「ビッグスリー」――ロヒット・シャルマ、スリヤクマール・ヤダヴ、ジャスプリット・ブムラ――が中核を成しており、わずか数オーバーでどんな相手からも試合を奪い去る力を持っている。 ムンバイの戦略は、デリーのトップオーダーを封じるために、ブムラの的確なパワープレイとデスの投球を中心に展開されるだろう。さらに、ウィル・ジャックスのような爆発力のある海外選手を起用することで、MIはデリーのスピン攻勢に対抗するために必要な得点力の高さを確保している。

デリー・キャピタルズ対ムンバイ・インディアンズ 試合開始時間

🏟️ 会場： アラン・ジャイトリー・スタジアム（デリー） ⏰ 開始時間： 午後3時30分（インド標準時）

デリー・キャピタルズ対ムンバイ・インディアンズの今日の試合は、2026年4月4日午後3時30分（インド標準時）に開始されます。

🇬🇧 英国でIPL 2026を視聴する方法

すでにSkyをご利用のお客様は、いつでもオンラインまたは「My Sky」アプリを通じてSky Sportsを追加できます。Sky Streamを利用する場合、月額22ポンドからご利用いただけます。Sky Sports+が追加料金なしで含まれており、これにより視聴者はさまざまなスポーツのライブイベントをさらに多く視聴することができます。Sky Sportsアプリを使えば、加入者は外出先でもライブスポーツをダウンロードして視聴することができ、iPhone、iPad、Androidで利用可能です。

Skyの契約者でない方も、NOW TVで試合をストリーミング視聴できます。熱心なスポーツファン向けに様々なプランが用意されており、その中には「スポーツ・デイ・メンバーシップ」も含まれます。これは14.99ポンドで24時間、全12のSky Sportsチャンネルにアクセスできるプランです。 NOWの「フルフレキシブル」スポーツ会員プランも、Sky Sportsへの無制限アクセスを提供しますが、期間は30日間となります。月額£34.99で、月間の終了前に解約しない限り自動更新されます。

また、「12-Month Saver」パッケージもあり、こちらは20%割引で月額27.99ポンドとなります。ただし、最低12ヶ月間の契約が必要です。最低契約期間の12ヶ月が終了後は、解約しない限り月額34.99ポンドで自動更新されます。

🇺🇸 米国・カナダでIPL 2026を視聴する方法

Willow TVはクリケット専門の放送局であり、米国におけるIPLの独占配信元です。ここでは、試合のライブ配信や録画配信が利用でき、ファンは試合の展開をリアルタイムで追うことができます。さらに、このプラットフォームでは詳細な試合分析、解説、ハイライトも提供されており、視聴体験をより充実させてくれます。

FuboTVはWillow TVを含む高品質なストリーミングサービスで、IPLをはじめとする幅広いスポーツコンテンツへのアクセスを提供しています。Fuboは複数のサブスクリプションプランを用意しており、その中には新しい「Fubo Sports」プランも含まれます。このプランは初月45.99ドル、翌月以降は月額55.99ドルです。 ESPN Unlimited、ESPN2、ESPNews、ESPNU、NFL Network、Tennis Channelに加え、ABC、CBS、Foxなどのローカルネットワークを含む28以上のチャンネルを網羅し、シンプルでスポーツに特化した構成となっています。その他のFuboプランは月額84.99ドルからで、すべてのプランにおいて新規加入者向けに7日間の無料トライアルが利用可能です。このストリーミングサービスは、プロレスファンやスポーツファン全般にとって迷う余地のない選択肢です。

🇦🇺 オーストラリアでIPL 2026を観戦する方法

IPL 2026の全試合は、テレビのFox Cricketチャンネルで視聴可能です。Foxを契約しておらず、契約する予定もない場合は、スポーツストリーミング専門サービスのKayo Sportsでも今年のトーナメントを配信します。2つのサブスクリプションプランが用意されています。詳細については以下をご覧ください：

Kayo Standard

これは個人視聴者向けに設計されたエントリーレベルのプランです。

料金： 月額29.99ドル

月額29.99ドル 同時視聴数： 1画面

1画面 画質： ハイビジョン（最大1080p）

ハイビジョン（最大1080p） 主な機能：50種目以上のスポーツすべてにフルアクセス、SplitView（1つの画面で複数の試合を視聴可能）、契約期間の縛りなし。

Kayo Premium

これは最上位プランで、ご家庭や最高の視聴体験を求める方を対象としています。

価格： 月額45.99ドル

月額45.99ドル 同時ストリーミング： 2画面

2画面 画質：4K Ultra HD （一部のコンテンツおよび対応デバイスにて）

（一部のコンテンツおよび対応デバイスにて） 主な特長：スタンダードプランの全機能に加え、4Kストリーミングと同時再生枠が1つ増えます。

🌏 IPL 2026の全世界中継

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🛜 VPNを使えば、どこからでもIPL 2026を視聴可能

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